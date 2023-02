Familia israelí descubre antigua reliquia bizantina en caminata de Shabat

Según un comunicado de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la familia notó una pequeña cara de arcilla en el suelo, que parecía mirarlos.

Por: Jerusalem Post

Parte de un candelabro bizantino fue encontrado el sábado en la ciudad israelí de Tzur Yitzhak, al sur de Modi’in, por una familia que salió a caminar por Shabat.

Según un comunicado de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), la familia notó una pequeña cara de arcilla en el suelo, que parecía mirarlos. Doron Lavi, el padre de la familia, se acercó a la IAA y la arqueóloga Issy Kornfeld vino a recoger el hallazgo “fotogénico”.

Los investigadores del IAA examinaron el objeto y determinaron que se trata del mango decorativo de un candelabro del siglo VI o VII d.C.

No raro, pero bonito.

“Aunque no es un hallazgo raro”, explicó Kornfeld, “el artículo ciertamente es encantador. Las lámparas de arcilla se usaron para la iluminación y son un hallazgo típico de esos períodos. Sin embargo, no todas las lámparas tenían un mango, y ciertamente no un [n intrincadamente] diseñado. El portavelas al que pertenecía se usaba para la función de luz, pero también como objeto ornamental”.

Eli Escusido, jefe de la IAA, dijo: “Agradecemos a la familia Lavi, que demostró buena ciudadanía y entregó el hermoso artículo al tesoro del estado. Las lluvias de la tormenta ‘Bárbara’… sacaron a la superficie hallazgos antiguos. Nosotros Pida al público que esté atento y, si se encuentra con un artefacto antiguo, que lo deje donde está y llame a la IAA para que venga a buscarlo. El contexto exacto en el que se encuentra el artículo proporciona información valiosa para la investigación”.

