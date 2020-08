La cantante judía Doja Cat gana el premio MTV al mejor artista nuevo

La cantante y rapera Doja Cat es la mejor artista nueva de 2020, según MTV.

La cantante, cuyo nombre completo es Amala Ratna Zandile Dlamini, ganó el premio MTV Video Music Award a Push Best New Artist en una ceremonia el domingo por la noche que fue grabada en varios lugares debido a la pandemia de coronavirus.

Dlamini , quien es oriunda de California y es hija de una madre judía-estadounidense y un padre sudafricano no judío, saltó a la fama desde que el video musical de su canción “Moo” se volvió viral en 2018. Su canción de 2020 “Say So , ”Que tenía un remix con el rapero Nicki Minaj, ha pasado 33 semanas en la lista Hot 100 de Billboard, incluida su canción principal.

Instó a los fans a “mantenerse a salvo” y agradeció a su madre en su discurso de aceptación.

