Los bomberos israelíes llegan a California para ayudar a combatir los incendios forestales

Los bomberos israelíes llegaron a Sacramento, California, para ayudar a combatir una ola de incendios forestales que arrasan el área.

Fue la primera vez que se envió a israelíes a Estados Unidos para ayudar a combatir incendios, informó J. The Jewish News of Northern California .

La delegación aterrizó el domingo y está previsto que permanezca durante aproximadamente dos semanas. Incluye a 10 oficiales y bomberos de los Servicios de Bomberos y Rescate, expertos en rescate e incendios forestales y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, según un comunicado de la Cancillería.

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, saludó la llegada de los bomberos a la capital con un tuit.

Today we welcomed a delegation of firefighters from Israel who arrived yesterday. Tomorrow they will report to the CA Office of Emergency Services and be dispatched to fires around the state. As a Jewish mayor, I’m particularly proud and happy to see them come to our aid. pic.twitter.com/0xpAHrgkCY

— @mayor_Steinberg (@Mayor_Steinberg) August 30, 2020