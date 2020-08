“Las imágenes que vimos hoy van a ser historia”

El periodista de I24 news en Israel, Carlos Gurovich, se refirió a las repercusiones que tuvo el primer vuelo de El Al hacia Emiratos Árabes, y brindó un panorama general de la situación en Israel .

“Un día realmente histórico, hoy los noticieros de radio y televisión abrieron con la noticia del primer vuelo de El Al en la historia, sobrevolando Arabia Saudita, llegando a Emiratos Árabes Unidos, con la delegación recibida con alfombra roja, con banderas de Israel en el aeropuerto, realmente imágenes que hacen historia” declaró Gurovich , pero que los noticieros solo dedicaron los primeros siete u ocho minutos a esta noticia, y que pasaron al segundo tema en importancia, que es el comienzo del ciclo lectivo en el escenario del coronavirus.

Respecto del comienzo de las clases, dijo que hay discusión sobre si debería abrirse o no, que ya hace una mes y medio, el encargado en centralizar toda la actividad relativa al manejo sanitario por el coronavirus, se opone terminantemente a que se reanuden mañana las clases de manera total y propuso un sistema de encapsulado de acuerdo a los distintas áreas de los alumnos: Hasta cuarto grado podrían ir a clases normalmente, el resto de la primaria, por turnos, 50 por ciento presencial y 50 por ciento a distancia, y la secundaria solo a distancia. El Ministro de Educación se opone, pero el gobierno, finalmente aprobó el comienzo de las clases.

Respecto del tema del acuerdo con Emiratos, y de lo que se espera de él, Gurovich se mostró optimista y opinó que este será un punto de inflexión hacia el futuro, y que va a haber un cambio, también para Egipto y Jordania y para los países que se agreguen a esta iniciativa, y lo explicó con varios argumentos: “El hecho de no haber habido guerras entre Israel y EAU, significa que no existen resentimientos ni historias en las que hubo muertos para recordar, al contrario, hay intereses en común, el Príncipe heredero del trono declaró nulo el boicot hacia los productos israelíes. Hoy en la delegación, hay ocho directores generales de los ministerios más importantes de Israel para hacer negocios, desarrollar proyectos en común” Por ello, el periodista piensa que si se le da tiempo a las buenas relaciones con los Emiratos, y que el próximo verano, cuando los israelíes visiten el lugar (suelen ser 600 mil en las vacaciones) dejen una buena imagen allí, en uno o dos años se irán sumando más países en función de la experiencia obtenida. “Esto es como los novios que se están conociendo y que se comprometen a que las cosas prosperen”, y dijo que si eso no saliera bien, va a haber que llamar “al rebe”- que siempre es Estados Unidos- y, subraya que fue gracias a ese país, por el que se está en esta situación, que es buena y prometedora.

Acerca de que, si hubiera un cambio de administración en Estados Unidos, no ve posible de que Biden tendría la posibilidad de derogar un acuerdo entre Israel y Emiratos, sí podría enfriarlo. Señala Gurovich que es importante mencionar el hecho de que Trump fue el único presidente, desde el año 1973 que ha logrado mover la historia de la región, en el sentido de que un país árabe reconozca a Israel, y de algún modo hacer algo diferente, y no más de lo mismo, y asegura que cualquier presidente que venga a repetir la experiencia pasada, sabe que lleva al fracaso.

“Hay un cambio de paradigma, algo nuevo en esto de intereses comunes de países árabes con Israel, a pesar de que el tema palestino continúe sobre la mesa, pero que pasa a un segundo plano; y este acuerdo lo logró Trump, y quien lo suceda deberá adecuarse, y si Trump mantiene su administración, a partir del 1 de noviembre, es un proceso que se va a profundizar aún más”, indicó.

Sobre la actitud de los palestinos frente a este nuevo escenario político, Gurovich explica, según información que circula en Israel, el mandatario de Arabia Saudita, pasó un mensaje a Mahmud Abbas, Presidente de la Autoridad Palestina, de no realizar actos de terrorismo, de dejar de quemar banderas, de hacer ruido, de mantener un perfil tranquilo, y que ellos se encargarán de volver a poner el tema en agenda, pero que en este momento se tranquilicen. El periodista opina que es un momento en que los palestinos deben reflexionar, que no deben ni agitar el Medio Oriente con actos terroristas, porque eso los perjudicaría, ni tampoco querer imponer una agenda en la que vuelvan a hablar de acuerdos de paz por territorios, porque Israel en estos momentos, no lo aceptará ya que se está viviendo un proceso en el cual “la paz en por paz y no por territorios”, finalizó.

