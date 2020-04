“Lo virtual es más eficiente, pero no te cambio el abrazo por nada”

“La pandemia modifico absolutamente todas las prioridades y hoy en día lo mas importante es poder cuidarnos, cuidar a los otros, cooperar los unos con los otros, ser precavidos y tomar conciencia de que uno es quien no solamente puede evitar el contagio de todos, sino que también puede ayudar”, expresó Ioni Shalom, rabino de la Comunidad Beit Hilel.

A propósito de un mensaje de aliento en video que lo tiene a él entre otros integrantes de la agrupación Una Amia,q ue competirá por la presidencia de la Mutual Judía en elecciones que fueron postergadas a raíz de la pandemia expresó que “hay un grupo trabajando fuertemente al cual me convocaron para dar un mensaje. Creo que es fundamental saber y ser conscientes de la historia de nuestro pueblo, saber que somos un pueblo que atravesamos todo tipo de dificultades, todo tipo de dolencias, de persecuciones, incluso de acusaciones y sin embargo, supimos afrontar cada una de las dificultades a lo largo de la historia, y sin dudas esta va a ser una nueva oportunidad para demostrarlo”.

Respecto del futuro de las actividades comunitarias luego de que el aislamiento pase, teniendo en cuenta el crecimiento de las propuestas virtuales, reflexionó: “Por un lado es posible que algunas de las actividades que las comunidades o los diferentes grupos hacemos puedan llegar a sostenerse en el tiempo a través de las nuevas tecnologías, que por cierto ayudan a maximizar el mensaje y llegar a gente que comúnmente no puede hacerlo y esto permitió acelerar el acceso a todo eso. Pero por el otro lado creo que después de todo, de alguna manera se va a volver entre comillas a la ‘normalidad’. Sí insisto en que está todo muy lindo, tenemos el quíntuple de gente en cada uno de los cursos, tenemos más visualizaciones en un kabalat shabat que lo que es comúnmente estar en la sinagoga, pero la verdad, no te cambio el abrazo por nada. La realidad es que es todo muy práctico y muy eficiente pero no tiene la misma calidez, la verdad es que somos seres sociales y necesitamos ese calor”.

“Otra de las grandes consecuencias va a ser empezar a valorizar lo que muchas veces damos por sentado, que tiene que ver con la familia, con poder compartir esos espacios tan simples, tan sencillos, que a veces los vemos postergados por otros asuntos que parecieran más ‘importantes’, creo que es una buena oportunidad de concientización”, afirmó Ioni Shalom.

Uno de los temas recurrentes frente a la enfermedad es el temor. “El miedo creo que es lo más peligroso de todo, porque el miedo lo que hace es paralizarte, no dejarte avanzar, no te permite poder llegar a donde vos querés llegar, y creo que es el gran tema sobre el cual tenemos que trabajar justo este shabat que se llama shabat hagadol, el gran shabat y parashat tzav, la parashá que habla juntamente acerca de la mitzvá que viene de la palabra tzavta, de unión, donde se nos pide que nosotros estemos unidos. Y aparece una mitzvá muy particular que tiene que ver con no ingerir sangre. Dicen los sabios que en la sangre hay vida y se acostumbra a no comer carne con la sangre. Hay una interpretación de esto que dice que justamente, esto viene por las experiencias formativas primigenias donde en los ritos de sangre, los hombres por miedo a ser atacados por las bestias, lo que hicieron fue transformarse de víctimas a victimarios. El miedo es un lugar que te lleva a la no acción o a una acción desesperada que no termina siendo realmente lo que vos estas buscando. Creo que es muy importante quitarnos el miedo y empezar a buscar la concientización, darnos cuenta que en definitiva lo que nos va a poder salvar de todo esto es la cooperación, sacar el miedo, unirnos, y seguir adelante con nuestra tradición”, concluyó.

