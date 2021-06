Radio Jai dialogó con Isaac Assa, emprendedor, empresario, filántropo, creador de ILAN, Israel Latin America Network, un convencido de la necesidad e importancia del vínculo entre Israel y el mundo hispanoparlante y de los beneficios mutuos que pueden derivarse de él.

Isaac Assa es mejicano y quiso iniciar la entrevista relatando sus orígenes.

“Nuestra familia es originaria de Siria. Mi padre abandonó Siria a raíz de un atentado terrorista en una sinagoga. Llegó a Israel y luchó en la Guerra de Independencia. En 1957 vino a México invitado por un amigo, conoció a mi madre, se casó y así comenzó nuestra historia en este hermoso país. Estamos agradecidos de vivir aquí y ser latinoamericanos. Este país nos ha dado grandes oportunidades. Mi padre fue un gran sionista, y nos inculcó una frase que no he olvidado: Un judío que vino a este mundo y no hizo algo por el estado de Israel desperdició su vida entera. Siempre lo tuvimos como un objetivo a cumplir. En México tenemos todo, llanuras, litorales preciosos, una naturaleza pródiga. En Israel no se tiene nada de esta abundancia natural. Shimon Peres decía que fue una bendición no tener nada, porque eso hizo que la gente desarrollara todas sus capacidades, y la más importante de ellas, que es la capacidad de innovación . Imagínate lo que podemos hacer en Latinoamérica si nos contagiáramos ese espíritu innovador. La Fundación se dedica a estrechar los lazos entre Israel y el mundo latino, incluidos aquellos que viven en Estados Unidos.”

La Fundación va a cumplir cuatro años y, teniendo claros sus objetivos, organiza delegaciones que viajan a Israel con determinados programas. “En México existe un programa llamado Sembrando Vida, que consiste en rescatar el campo mejicano. Conformamos una delegación de 11 ingenieros agrícolas, coordinadores regionales, que pudieron ver los logros de Israel en el sector agrícola, el tratamiento del agua, la tecnología, etc. Lo mismo hicimos en el área de Educación, Seguridad, Cyberseguridad y otras. Y próximamente empezaremos con delegaciones de empresarios latinos, incluyendo gente desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Estimamos organizar unas 15 en el próximo año, de acuerdo con las Ferias que existen en todas las áreas, desde lo agrícola hasta el sector de salud, etc.

Las delegaciones no llevan más de 100 personas y, lo más importante, es que estarán subsidiadas. El Estado de Israel nos otorgó un subsidio y estimamos que el viaje no costará más de 2000 dólares incluyendo pasajes y estadía. Si hay una Feria de asuntos de Medicina, pues irá una delegación de empresarios del sector de Salud. Y así cada delegación estará conformada por empresarios de los sectores pertinentes. Lo más importante es que se pueda conformar un network, una red de trabajo entre los empresarios que viajan. Eso hoy no existe en nuestros países.”

Assa explica que ILAN no es una fundación judía, es laica y apartidaria, y cuenta con el apoyo de Israel, que desea aportar su granito de arena para el desarrollo latinoamericano, contar con la amistad de nuestros países, y, como decía Shimon Peres, ser una “luz para el mundo”. También destaca que hay en Latinoamérica grandes innovadores, pero no existe una cultura que fomente y reconozca la innovación.

“Por eso en Enero de 2020 nominamos más de 80 proyectos innovadores y reconocimos siete de ellos en distintas categorías de innovación en un acto llevado a cabo en Israel. Tuvimos una gran cobertura periodística. Si bien todas estas iniciativas comenzaron en México, ya nos estamos ampliando a toda América Latina.

Y otro logro ha sido el aporte de Israel al programa Sembrando Vida. Más de 600.000 agricultores se han beneficiado de los desarrollos alcanzados por Israel. Lo que distingue a Israel en la innovación es haber logrado Más con Menos, es decir sin las inmensas inversiones que hacen otros países han obtenido resultados extraordinarios.”

Para Mayor información de la fundación Ilan: www.ilan.lat

