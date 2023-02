Lapid agradece a los judíos estadounidenses por las críticas a la reforma y respalda las conversaciones si la coalición detiene los proyectos de ley

En una carta a las Federaciones Judías, el líder de la oposición dice que apoya los llamados a negociaciones del presidente Herzog, insiste en detener el avance legislativo, informó The Times of Israel.

El líder de la oposición, Yair Lapid, respondió a una carta abierta enviada por las Federaciones Judías de América del Norte a él y al primer ministro Benjamin Netanyahu el martes, aceptando en principio los llamados de compromiso de las organizaciones sobre la reforma judicial propuesta por el gobierno.

En su carta muy inusual, las Federaciones Judías expresaron su grave preocupación por las propuestas actuales del gobierno, específicamente sus planes para permitir que la Knesset anule las decisiones de la Corte Suprema con una mayoría de 61 escaños, y pidieron a Netanyahu, Lapid y el resto de los políticos del país. para llegar a un consenso sobre las reformas judiciales bajo los auspicios del presidente Isaac Herzog.

“Apoyo sus dos puntos”, escribió Lapid en una carta a la organización en respuesta, que fue obtenida exclusivamente por The Times of Israel.

“Como saben, propuse una conferencia presidencial y apoyo el diálogo basado en el marco del presidente Herzog”, dijo, refiriéndose a un plan de cinco partes presentado por el presidente.

Sin embargo, Lapid dijo que solo entraría en tales negociaciones si la coalición detenía su impulso legislativo actual, una solicitud también hecha por Herzog, que hasta ahora Netanyahu se ha negado a hacer.

“Debemos detener la legislación e iniciar negociaciones en la Residencia del Presidente, como ha explicado el presidente y todos los que temen la ruptura de la democracia israelí. El gobierno debe detener de inmediato sus esfuerzos legislativos para que podamos celebrar conversaciones y llegar a un consenso nacional”, escribió Lapid.

Lapid también agradeció a las Federaciones Judías de América del Norte por enviar la carta y por sus “años de apoyo a Israel”.

“Como saben, he trabajado durante años y me he dedicado a fortalecer la conexión entre Israel y la diáspora. Para mí y para nosotros, ustedes no son amigos, son familia”, escribió.

En un video público, Netanyahu dijo el martes por la noche que estaba abierto a las conversaciones, pero sin condiciones previas, lo que significa que su coalición no detendría sus esfuerzos legislativos, que la oposición ha comparado con mantener negociaciones con un “arma en la cabeza”.

En respuesta a la carta de Lapid y al video de Netanyahu, la presidenta de JFNA, Julie Platt, dijo que apreciaba que ambos líderes dijeran que estaban abiertos a las conversaciones y esperaban poder reconciliar sus diferencias.

Presidente de las Federaciones Judías de América del Norte Julie Platt. (JFNA)

“Nos damos cuenta de que todavía hay una brecha entre las dos respuestas, con el Primer Ministro llamando a negociaciones sin condiciones previas y el líder de la oposición llamando primero a congelar la actividad legislativa. Seguramente esta diferencia se puede superar en interés de la unidad esencial del pueblo judío”, dijo Platt.

“Instamos a los dos líderes a que lo hagan con urgencia para que las negociaciones puedan comenzar lo más rápido posible. Nuevamente agradecemos al presidente Herzog por su papel importante y valiente en este debate”, dijo.

La carta pública de JFNA representó una desviación importante de la práctica a largo plazo de JFNA y otras organizaciones judías principales de abstenerse de opinar sobre cuestiones internas de Israel, cediendo ante el pueblo israelí y el gobierno israelí en tales asuntos.

Sin embargo, un portavoz de JFNA negó que esto representara un cambio en su política, ya que en el pasado emitió declaraciones y cartas abiertas sobre decisiones gubernamentales relacionadas con el Muro de los Lamentos y el pluralismo religioso en Israel. “Las Federaciones Judías siempre han defendido los intereses de la comunidad judía de América del Norte, razón por la cual hemos estado activos en temas como el acuerdo [del Muro Occidental], el pluralismo religioso y una sociedad civil inclusiva en Israel durante décadas”. dijo el vocero.

Sin embargo, esos casos trataron directamente con cuestiones relacionadas con los judíos internacionales, mientras que la carta enviada el martes se centró en un problema más claramente interno de Israel.

En la misiva, JFNA advirtió en contra de hacer un “cambio dramático” al sistema de frenos y contrapesos y dijo que estaba profundamente preocupada por el “debate cada vez más enconado” sobre los planes del gobierno.

Un panel de discusión en la Asamblea General de JFNA en Chicago el 30 de octubre de 2022. (Federaciones judías de América del Norte)

“La esencia de la democracia es tanto el gobierno de la mayoría como la protección de los derechos de las minorías”, escribió el grupo en su carta abierta.

“Reconocemos que cualquier sistema de controles y contrapesos será diferente a los de nuestros propios países, pero un cambio tan dramático en el sistema de gobierno israelí tendrá consecuencias de gran alcance en América del Norte, tanto dentro de la comunidad judía como en el más amplio. sociedad”, dijo.

Con su carta, JFNA se unió a una lista creciente de grupos judíos internacionales que han pedido un compromiso entre el gobierno y la oposición sobre la reforma judicial propuesta, que los opositores advierten que socavará la democracia y borrará la independencia del poder judicial, dando control total a la coalición gobernante. .

