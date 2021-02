Situación actual del Covid en Venezuela

La situación en Venezuela respecto al coronavirus es una incógnita, se desconoce la cantidad real de contagios que hay debido al frágil sistema de salud público y la falta de transparencia en la información.

El país bolivariano no está ni en tratativas con alguna empresa que le pueda proveer dosis contra el COVID-19, en vez de solucionar este problema, el presidente Nicolas Maduro, alega tener unas “gotitas milagrosas” que no tiene ningún aval científico. Ante toda esta incertidumbre que hay en aquel país, decidimos desde Radio Jai entrevistar a Maria Graciela López, presidenta de la sociedad venezolana de infectología.

“La situación es dinámica como en todos los países, hemos tenido un cierre aéreo interno y además de esto hay una limitación muy significativa sobre los vuelos que llegan al país, más que todo por la situación social, política y económica, esto mismo ocurrió en las fronteras”.

“La estadística oficial en Venezuela habla de 131 mil casos desde el inicio de la pandemia con 240 fallecidos, sin embargo como ocurre en muchos países del mundo la información tiene registros, pero en Venezuela esta situación se enfatiza debido a la escasez en la realización de pruebas, no se sabe incluso cuantos PCR se están haciendo en líneas generales”.

La referente desarrolló cual es la situación del sistema sanitario de Venezuela: “Debido a la fragilidad que hay en el sistema de salud y el deterioro en líneas generales hace que Venezuela este último a la hora de recibir las vacunas. Lo que dicen las autoridades es que recién se obtendrán las primeras dosis para el mes de abril. Lamentablemente no hay una sola persona vacunada en el país contra el SARS-CoV-2​”.

Sobre el anuncio de Maduro de las supuestas gotitas milagrosas para curar el Covid señaló: “Estos tipos de anuncios que no tienen ningún peso científico atrás. Cuando un país anuncia el lanzamiento de algún medicamento va avalado por un trabajo científico, reúne una cierta cantidad de pruebas y pasa por ciertas fases de investigación. Cuando se dio el anuncio no había ninguna noticia de este medicamento, a nivel nacional prácticamente no tuvo repercusión”.

