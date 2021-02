La comunidad judía guatemalteca rechaza la decisión tomada por la Corte Penal Internacional

En las últimas horas, la Corte Penal Internacional dictaminó un polémico fallo sobre la jurisdicción en el caso palestino y la comunidad judía guatemalteca se manifestó en contra de esta decisión.

Radio Jai dialogó con la licenciada Rebeca Permuth de Sabbagh, Presidenta de la Comunidad Judía de Guatemala, quien dio más detalles al respecto y contó brevemente cómo están llevando el tema del coronavirus.

“El 5 de febrero la Corte Penal Internacional estableció que sí tenía jurisdicción en el caso palestino, y lo que quieren es investigar supuestos crímenes de guerra ocurridos en la Franja de Gaza, y se estableció que tienen jurisdicción para proceder”, explicó, y siguió: “Esto es de mucha preocupación para Israel y para las comunidades judías en el mundo porque lo que se está abriendo es la posibilidad de declarar a ciertos funcionarios o personas del gobierno israelí como criminales de guerra”.

“En este caso no se juzga a los países, sin embargo, los estados tienen que ser miembros de la corte para que haya jurisdicción respecto de ellos”. “Israel no es miembro de la corte penal internacional y palestina no ha sido un Estado reconocido con todos sus derechos”, aseguró.

Dejó en claro la postura de la comunidad guatemalteca e incitó a todas a manifestarse en contra de la decisión tomada por parte de la Corte. “Si como resultado de esta investigación quieren poner a políticos israelíes a la altura de criminales de guerra, creo que nos afecta a todas las comunidades judías del mundo. Es una forma clásica de antisemitismo en el que el antisionismo se vuelve en esta nueva faceta del antisemitismo de siempre, y tenemos que mostrar nuestro apoyo a Israel en este momento”.

La referente invitó a ayudar a Israel es a través de las redes sociales para que se haga viral el rechazo. “El mundo actual de mueve mucho con redes sociales, y uno debe hacer público su rechazo a decisiones como estas”, y agregó: “Por parte de la comunidad judía de Guatemala, nosotros rechazamos esta decisión”.

Por último, la licenciada hizo referencia a la situación sanitaria allí y dijo que “ha habido personas de la comunidad que se han contagiado de Covid-19, pero no dentro del marco de algún evento comunitario”. “Muchas de las actividades las hemos hecho virtuales, y las pocas presenciales las hicimos con mucho rigor de tener siempre todas las medidas higiénicas”. “La vacuna aún no viene a nuestro país, estamos esperando, y en la medida de lo posible queremos ser como Israel para vacunar a todos”, concluyó.

