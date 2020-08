“En 2021 será la peor economía de los últimos 40 años de Israel”

Israel sigue en medio de la segunda ola de coronavirus con casi 97 mil contagiados y más de 700 muertos. A esto se le suman las protestas contra el primer ministro por el manejo de la crisis y las tensiones en la frontera con Gaza. Deborah Bechan, periodista chilena en Israel, analizó la situación del país en diálogo con Radio Jai.

“Hay bastante incertidumbre con respecto al inicio de clases, todavía no es seguro. No hay información oficial con respecto de si vuelven o no en la fecha prevista”.

“En cuanto a medidas con respecto al coronavirus, no se han tomado muchas en esta segunda ola. Se había anunciado que iban a cerrar playas y otras cosas que han seguido funcionando igual. La economía no ha parado. Ayer tuvimos más de 1800 casos, comparativamente con otros países no es mucho pero con la cantidad de población que tenemos aquí proporcionalmente si lo es. Esta segunda ola ha sido muy diferente, la economía no ha parado”, dijo Bechan.

Con respecto a las manifestaciones contra el primer ministro, la periodista dijo que “las protestas han influido a que el gobierno no haya parado la economía. En gran parte las manifestaciones son porque la gente prefiere correr el riesgo de tener coronavirus pero no quebrar su empresa o quedarse sin empleo”.

“Hay un porcentaje importante de personas que están haciendo protestas contra Netanyahu, que han sido sus retractores de toda la vida. Hoy un tema político detrás, que son los que no están de acuerdo con sus acusaciones de corrupción. El pronóstico de la economía de los próximos meses se ve bastante mal pese a que en la segunda ola no se ha parado prácticamente nada”, explicó.

“Ya con la primera cuarentena el pronóstico no era bueno. Estamos con un 20% de cesantía y dicen que en los próximos meses y en el próximo año, será la peor economía de los últimos 40 años. Es muy preocupante la situación”.

“El turismo y los espectáculos siguen restringidos por un tema de distanciamiento social, pero comparado con otros países aquí es lo mínimo lo que no se ha podido abrir. En cuanto al turismo, Israel todavía no termina de negociar con los países para que dejen entrar israelíes sin tener que hacer cuarentena. Pero dentro de Israel, la gente sigue yendo a las playas, dentro del país uno se puede desplazar donde quiera. No se han tomado muchas medidas por las protestas, pero es preocupante porque no se sabe a qué puede llevarnos todo esto”.

Con respecto a las tensiones en la franja de Gaza Bechan dijo que “han habido protestas de gente de Gaza y Cisjordania por el acuerdo. Ayer tiraron un proyectil desde el sur. También tuvimos muchos globos que causaron incendios en el sur y creo que es un síntoma del acuerdo. Espero que se calmen los ánimos y que más países árabes se puedan adherir a pactos de paz con Israel”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.