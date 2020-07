“Argentina va camino a ser un país cada vez más pobre”

La economista María Laura Tramezzani analizó en diálogo con Radio Jai el futuro de la Argentina luego de las consecuencias de la caída económica por la pandemia de coronavirus desde el punto de vista social.

“Mi análisis es en un contexto de largo plazo de Argentina, proyectando números demográficos, de índices de reproducción entre los distintos estratos sociales del país, en el cual se ve que tenemos un problema muy serio que no le va torciendo el brazo a las proyecciones numéricas. Para hacer esto hay que hacerlo con crecimiento y educación”, explicó Tramezzani.

Argentina viene con un 30 – 35% de pobreza a fines del 2019. “Hoy tenemos una proyección de pobreza de 45% en esta situación de pandemia, lo cual está empeorando la situación dramática a la que nos estamos enfrentando a nivel social. Para torcer el brazo de estas proyecciones y salir de la pandemia, la única forma que el mundo conoce para destruir la pobreza es crecimiento y educación, y el panorama que uno ve de Argentina no es de crecimiento. Los números de los que hablan los economistas son entre 12 y 15% de caída del producto para este año y es una situación muy difícil de recomponer”, aseguró y agregó: “Todas estas situaciones, de lo único que hablan es que Argentina va camino a ser un país sistemáticamente cada vez mas pobre y que de esa decadencia no logramos salir por ninguna vía”.

La economista explica que “ningún país sale de una trampa como la que se esta metiendo la argentina en mayor profundidad si no lo es a partir de la confianza. Esa confianza es para los argentinos y para cualquiera que pretenda poner un peso dentro del país. Si no se genera esa condición básica, no se sale nunca de la trampa. Porque los primeros que sacan su dinero del país son aquellos que entienden que esto es una trampa y básicamente son los argentinos. Y cuando los argentinos no confían en su propio país cómo queres que confíe otro. Esa condición básica hay que reconstruirla”.

Con respecto a la deuda, la economista explica que “el tema es tan importante porque si el país vuelve a caer en default por novena vez en su historia, hay que olvidarse de que a este país vuelva dinero en algún momento. El dinero va a donde hay rentabilidad, no va a ningún lado para ser perdido. Va a buscar rentabilidad porque es el dinero del ahorro de toda la vida de la gente. Nadie que ahorra plata la pone en algún lugar para perderla. Con el dinero uno quiere más renta, pero también seguridad”.

“La argentina, con todos los problemas que tuvo en la anterior administración de la gestión de Macri, trataron de construir un país de previsibilidad que termino muy mal y hoy tenemos los resultados”, aseguró.

“Hoy argentina tiene que saldar sus deudas. El país se va a levantar de pie honrando las deudas. Argentina, a pesar de seguir intentando pagar menos sistemáticamente, por lo menos va a pagar. Pero cuando les pidamos que traigan dinero de nuevo lo harán levantando la tasa de interés. Es muy difícil atraer dinero a la Argentina”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente