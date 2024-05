Israel Katz: “Reconocer un Estado palestino significa recompensar a Hamás por el asesinato”

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, enfatizo la importancia de no reconocer un Estado palestino como respuesta a los recientes ataques terroristas con un posteo en la red social X.

En el mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel subraya que el reconocimiento de un Estado palestino significaría “recompensar a Hamás por el asesinato” y abre la posibilidad de “Vivir con la posibilidad de otro 7 de octubre”. Katz argumenta que la mejor manera de promover la paz es a través de “negociaciones directas, no recompensando la violencia”.

El llamado del Ministro Katz insta al mundo a “presionar a Hamás para que se rinda y libere a los rehenes”.

Recognizing a Palestinian State after October 7 means rewarding Hamas for murdering over 1,000 Israelis.

It means giving a prize to the Iranian Regime.

It means living with the possibility of another October 7.

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 8, 2024