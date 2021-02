Fallecimiento de Shlomo Hilel Z.L : “Dejó un sello muy profundo en la historia de Israel”

En las últimas horas, falleció a los 97 años Shlomo Hilel, una figura muy reconocida en Israel y en muchas partes del mundo.

José Benaroch, ex-Embajador de Israel y ex director de la División de Relaciones Exteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalem, brindó detalles acerca de la figura y trayectoria del recientemente fallecido.

“Shlomo Hilel fue marcado por ser una de las personalidades más notables del mundo sefardí”. “participó en una gran parte de las actividades que fundaron el país”. “Fue agente secreto (del Mossad) para traer la inmigración iraquí e hizo una gran operación que él encabezó y trajo a la mayor parte de los judíos iraquíes a irán, y desde allí se pudieron transportar por vía aérea a Israel”.

En 1952, Hilel fue electo como miembro de la Knesset (el parlamento), y luego fue embajador de Israel en África Occidental y también fue parte de la delegación en las Naciones Unidas. “En 1969 lo nombraron vicedirector general del ministerio de asuntos exteriores, para posteriormente volver a la política donde fue ministro de la policía y en 1993 fue presidente de la Knesset”, señaló Benaroch, y agregó: “Dejó un sello muy profundo en la historia de Israel”.

Los padres fundadores del estado se van yendo por cuestiones de edad, lo que genera un vacío enorme y la necesidad y dificultad de encontrar nuevos líderes.

Con respecto al fallo de la Corte Internacional de La Haya, el ex embajador fue contundente y marcó: “Desde que el pueblo judío salió de Egipto está siendo criticado, casi desde que nació”. “Hoy en día esta opinión negativa, sobre todo del tercer mundo, se cristaliza en el tribunal internacional, al cual nueve países grandes de primera línea como Alemania y Estados Unidos han criticado muy violentamente eso por el hecho de que va contra la misma constitución de la Corte Internacional”. “Pueden juzgar entre países, y palestina no lo es, y no ha sido reconocido por nadie como tal”, concluyó.

Por GS/RJ

