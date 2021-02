Netanyahu volvió a negar que es culpable

Israel se encuentra envuelta en discusiones sobre las elecciones, la situación judicial del Primer Ministro, la vacunación, la salida del confinamiento, el regreso a clases, la crisis económica y de desempleo, la grieta entre ortodoxos y seculares y otra innumerable cantidad de temas.

El analista político Matty Zwaig en nuestra emisora dio detalles acerca del juicio político a Benjamín Netanyahu y comentó qué se espera para las próximas elecciones de marzo.

“Netanyahu escuchó todo y le dijo a cada uno de los jueces que sí entendió lo que le dijeron y que no es culpable de nada de eso”. “Luego se levantó y se fue”.

“Netanyahu dice que no puede ser que se lo siga citando antes de las elecciones del 23 de marzo, y que él está dispuesto a seguir viniendo luego”. “Lo más probable es que el juicio no se cierre, pero lo que sí puede pasar es que los jueces decidan seguir con el juicio solo luego de las elecciones para no interferir en la posición del pueblo (en las elecciones) sobre lo que se escuche a lo largo del juicio”.

Una de las cuestiones sobre la mesa era qué tanto iba a afectar al mandatario en las elecciones el hecho de que esté imputado por distintas causas. “Si no se presentan los hechos, entonces cómo la gente sabe qué opinar sobre un primer ministro que está acusado de distintas cosas y que, tal vez, está por ganar nuevamente las elecciones”, aseguró Zwaig.

Por último, adelantó qué se puede esperar para el 23 de marzo. “En las últimas encuestas, luego de que se cerraran las listas el 4 de febrero, las tendencias son que las elecciones van a ser una especie de plebiscito a favor o en contra de la figura del Primer Ministro, y esta vez no solo del lado de centro izquierda sino de centro derecha también”. “Es decir, hay partidos de izquierda, de centro y de derecha que están en contra del Primer Ministro”. “Supuestamente va a haber una gran coalición de partidos anti Netanyahu”, concluyó.

