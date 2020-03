Alejandro Kladniew: “La prioridad es la necesidad de la gente”

Una semana atrás, Radio Jai dialogó con el candidato a presidente de la AMIA Alejandro Kladniew para explicar el aplazo de las elecciones en la institución judía. En aquella entrevista, el líder de la lista UNA AMIA aseguró que su partido encontraría la forma de reinventarse y formular métodos de participación para la comunidad que no incluyan una modalidad presencial.

El candidato a presidente de AMIA aseguró en esta ocasión que “si no hacemos adaptación vamos a pasarla mal”, en referencia a la necesidad de cambiar radicalmente la forma de comunicarse y hacer política.

Kladniew amplió: “Hoy el foco esta en ayudar a la gente con lo que está pasando, en colaborar con las instituciones. Nosotros en UNA AMIA contamos mucha gente que ha trabajado en temas de crisis para la comunidad y estamos poniéndonos a disposición de diferentes programas e instituciones porque sabemos que este tipo de situación tiene consecuencias económicas, y la comunidad, como siempre, tiene que estar a la altura de las circunstancias”.

Además de explicar la colaboración que se está desarrollando para los individuos y familias más vulnerables, el también psicopedagogo aseguró que, si él fuera presidente de la AMIA crearía un programa de recaudación de fondos a nivel comunitario. Uno que funciones de forma rápida y centralizada, donde las organizaciones sociales cooperen para llevar alivio a las personas que en los próximos días quedará sin recursos debido a la cuarentena obligatoria impuesta en el país. Según el propio candidato mucha gente “va a tener problemas de alimentación, seguramente va a tener problemas de medicina, hay gente que no tiene ingresos, que no tiene familia que pueda ayudar y no tiene ningún tipo de subsidio por parte del gobierno, por lo que ahí tiene que haber una respuesta rápida (por parte de la AMIA)”.

Además, Kladniew planteó la posibilidad de llevar a cabo un programa de atención psicologico y espiritual, ademas de económico, para atender las necesidades de los socios más vulnerables.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.