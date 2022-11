La derrota de la izquierda en las elecciones en Israel

Silvio Joskowicz, miembro del ejecutivo del partido Avodá, el partido laborista israelí y titular del departamento de emprendimientos Sionistas de la organización Sionista Mundial comentó a los oyentes de Radio Jai su perspectiva respecto a la derrota de la izquierda en las últimas elecciones celebradas en el Estado judío.

El entrevistado identificó la falta de unidad como una debilidad fundamental de la izquierda israelí. “El bloque de izquierda lamentablemente no estuvo alineado tal y como el bloque de la derecha y extrema derecha”, no consiguiendo desenvolverse como “el bloque de Netanyahu, que fue un bloque muy cerrado, que tuvo muy claros sus objetivos para llegar a la mayoría”.

El miembro de Avodá explicó que, según su punto de vista, las últimas elecciones giraron en torno a la cuestión de la seguridad, entendida tanto a nivel personal como del Estado de Israel. En este punto también detectó una falencia de la izquierda, sector que no supo establecer una postura clara y atractiva para el electorado sobre aquel tema como sí lo consiguió la extrema derecha representada por el Sionismo Religioso. “La gente votó principalmente a favor de la seguridad personal, hubo partidos que prometieron que la seguridad iba a ser mucho mayor, hubo partidos que hablaron del nivel de vida económica aquí en Israel; y mucha gente votó a favor de esos partidos”, sin embargo, todavía queda por determinar “si esas promesas podrán hacerse realidad”, enfatizó.

El entrevistado remarcó que la falta de una clara propuesta de campaña no fue una debilidad por parte de Avoda. Detalló que el partido continúa llevando como bandera la socialdemocracia y políticas claras en la dirección de un Israel democrático con la religión separada del Estado. Un claro ejemplo es la cuestión religiosa, sobre la cual “Avodá lo único que quiere y va a seguir exigiendo es que la religiosidad se pueda ejercer dentro de las casas y no sea una religiosidad que marque el camino del Estado completo”. Ilustró aquello explicando que “la presidente de Avodá propuso que el tren que funciona en Tel Aviv pueda funcionar en Shabat por una cuestión de respeto a la gente que vive en la pobreza y no tiene un automóvil para poder salir en Shabat; que el transporte público sea accesible para aquellos que no pueden darse el lujo de comprarse un automóvil”. En la misma línea, Joskowicz destacó la cuestión de la igualdad entre el hombre y la mujer como principio enarbolada por el partido laborista, siendo obligatorio para el partido, al momento de la conformación de las listas, la inclusión de la misma cantidad de mujeres que de hombres. Contrastó aquel principio con el hecho de que los 64 representantes de la Knesset que compondrán el próximo gobierno en Estado de Israel, tan solo siete serán mujeres.

Joskowicz explicó que la gran polarización política reflejada en las últimas cinco contiendas electorales es consecuencia de grandes transformaciones sufridas por la población del Estado de Israel, de características similares a las sucedidas en otras latitudes del planeta: “La sociedad israelí cambio en una forma muy clara de la misma forma que las sociedades del mundo entero”. Tales cambios tienen correlato en la aparición de grandes grietas políticas, “esos abismos que vemos en todas las sociedades del mundo está presente también en Israel entre la derecha y la izquierda”.

El referente también señaló la importancia de llegar a los jóvenes y reconquistarlos para las filas de la izquierda israelí.

Escuche la entrevista completa a Silvio Joskowicz en Radio Jai.

