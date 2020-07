el diputado Waldo Wolff se refirió a las declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, en una entrevista con el American Jewish Comitee.

Woff indicó que “Alberto Fernández me parece desopilante, si no fuera peligroso sería tragicómico” y señaló: “El presidente ya fijó posiciones y nunca explicó nada. En términos históricos, especificó posiciones diametralmente opuestas a las que tenía hace diez minutos”.

“Tenía muy pocas expectativas del Presidente, pero nunca pensé que íba a ser tan profundo el desapego por los valores mínimos de la explicación de la palabra”, manifestó el Diputado y enfatizó: “Me preocupa la dirigencia comunitaria. Ayer la AMIA lo fue a ver ¿No se les ocurrió predirle una explicación respecto de un hombre que escribió un compendio jurídico respecto del Memorándum, donde explica cómo eso constituyó un instrumento que en sí mismo es un delito?”.

Wolff explicó que “es un año con una nueva dimensión de la tristeza, hemos perdido la capacidad de preguntar. El Presidente nos debe una explicación a la sociedad” y destacó que “no puedo nunca, ante nadie, ni siquiera ante el poder, hacerme tan el boludo. El Presidente mismo había dicho que la expresidente había sido la autora intelectual del Memorándum y que Timerman fue el actor material”.

El Diputado le hizo un pedido a la dirigencia comunitaria: “Les pido que estén a la altura de las circunstancias. Si no tienen la valentía para hacer lo que tienen que hacer, no hay ningún problema, eso también es ser valiente. Nadie los obliga a ocupar el lugar que ocupan”.

“Para que haya democracia, se necesitan elecciones, pero con elecciones solamente no alcanza para ser una democracia republicana. Hoy no hay más república en Argentina, hay un Poder Ejecutivo que tiene poderes absolutos”, analizó Wolff y concluyó: “La república no está en peligro, ya la hemos perdido. Estamos viviendo una locura, la Argentina necesita un psiquiatra”.

