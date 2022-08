El patético comunicado de la Cancillería Argentina

“El gobierno argentino manifiesta su profunda preocupación por la nueva escalada de violencia en Gaza y expresa su sentido dolor por las víctimas que la acción militar israelí ha generado, en particular, civiles y niños palestinos.

Argentina condena, a su vez, el lanzamiento de cohetes contra Israel, y ratifica la importancia de que todas las partes respeten los principios del derecho internacional humanitario. El respeto por la paz y los derechos humanos son principios fundamentales de la política exterior argentina.

Resulta imperante que las partes asuman con responsabilidad la necesidad de no contribuir al empeoramiento de la dramática situación humanitaria en Gaza y los llamados al alto al fuego sean oídos y mantenidos.

La República Argentina defiende el logro de una solución pacífica de coexistencia de los dos estados entre Israel y Palestina, condenando siempre el recurso a la violencia y favoreciendo la negociación entre las partes, con miras a alcanzar un acuerdo justo, comprensivo y definitivo en base al derecho internacional”.

Es llamativo que el comunicado no mencione a la agrupación terrorista Yihad Islámica que atenta desde hace meses contra ciudadanos israelíes, que busca explícitamente la destrucción del Estado de Israel, responde a las directivas de Irán y fue el motivo de la respuesta y operación focalizada de Israel.

“expresa su sentido dolor por las víctimas que la acción militar israelí ha generado, en particular, civiles y niños palestinos”.

El dolor de la cancillería es por el dolor generado por la acción militar israelí en particular civiles y niños palestinos.

Nada dice del dolor de las familias y los niños israelíes que han sufrido atentados de la Yihad islámica y en estos días se vieron bombardeadas con más de 1100 misiles. Nada dice respecto a que la operación israelí fue quirúrgica contra los mandos de la Yihad y que la muerte de 4 niños y 4 adultos civiles palestinos se debe a un misil defectuoso disparado por la yihad que cayó, como tantos otros, en la misma franja de Gaza.

Sería bueno la Cancillería conozca que Israel desgraciadamente debe construir en cada casa y edificio refugios defensivos contra misiles para sus niños y adultos mientras la Yihad los expone como escudos humanos.

Ya que estamos, valdría ver además de la ignorancia de la cancillería argentina sobre el conflicto israelo-palestino de poner en un pie de igualdad a un Estado soberano, democrático y que se rige por las normas internacionales, que amparan la justa defensa de la seguridad de sus ciudadanos, con una organización terrorista.

La doble vara de la cancillería no es nueva. Poco ha dicho respecto de la invasión de Rusia que bombardea indiscriminadamente sobre poblaciones ucranianas, poco dice de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que cuenta con más de 5 millones de exiliados y donde unos cuantos de cientos de miles viven en la Argentina. No se ha expresado de la detención de opositores en Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros muy humanos países. No habla de los derechos humanos en China y ni hablar de los juicios ejecutivos por ahorcamiento en Irán que incluye a la comunidad LGTB muy defendida por nuestro progresista gobierno.

Si no fuera tan patética, poco seria, creíble e intrascendente la postura argentina en política internacional nos esforzaríamos más en contestarle. Será la envidia de ver como Israel tiene la capacidad de desarrollar un sistema antimisiles que permite salvar miles de vidas con un 97% de efectividad para destruir los misiles asesinos. Mientras tanto en la Argentina aviones con una tripulación comandada por un miembro de las brigadas de Al Quds y una extraña tripulación de coterráneos persas y sus socios venezolanos y una carga que no le cierra a nadie le ingresan por todos lados, sin que nadie se entere, así como aconteció con 2 atentados terroristas que permanecen impunes hace 3 décadas.

Seguramente en la Cancillería no habrán leído, por estar en inglés, los acuerdos de Abraham, que muestran como los países moderados árabes comprenden que Israel no es el problema, sino la solución. El único interesado en la solución de dos Estados es Israel, desde ya no la Yihad Islámica, que pretende tan solo uno, con la ilusión que Israel sea destruido.

Sería bueno la Cancillería consulte sobre la Yihad Islámica a Egipto que los conoce muy bien e hizo de mediador. Ya que esta que mire la reacción del Hamás (no son justamente amantes de Israel) que no mostró demasiada angustia de que le saquen de encima a la incontrolable Yihad islámica.

Aunque no amerita tanto la Cancillería Argentina, utilizaremos la conocida frase de Golda Meir “prefiero recibir críticas que recibir pésames”. Israel tiene la obligación y derecho de resguardar la integridad de sus ciudadanos.

Para ponérsela más simple y de nuestro máximo filósofo acorde a la actual cancillería, Diego Armando Maradona “La tenés adentro”, adentro de una cabeza que incluso no puede sacar un comunicado digno.

