“Una guerra entre Irán y EE.UU. sería un suicidio iraní”

El oficial militar argentino, veterano de la guerra de las Malvinas y que se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino (1991-1999) Martín Balza, manifestó su opinión respecto al conflicto bélico que se está desarrollando en Medio Oriente entre los Estados Unidos e Irán.

“En las guerras, los conflictos los sufre la población militar. Los políticos no mueren en las guerras, sino que mueren inocentes”, expresó Balza y agregó que “Trump ha tomado una gravísima decisión” pero duda que se llegue a una guerra mayor porque “una guerra convencional entre Irán y EE.UU. seria un suicidio iraní”.

Balza, considera convencido de que el pueblo de EE.UU. no quiere una guerra porque recuerda la gran derrota militar sufrida en Vietnam (1975). Si bien en las redes sociales y en muchos medios se habló de una “tercera guerra mundial”, el militar retirado es tajante al respecto de la posibilidad que ocurra: “Absolutamente no. Hay que recordar que hace un año se hablaba de que podía haber una guerra con Corea del Norte y ahora pasamos a Irán”.

El ex jefe del Estado Mayor, estuvo un año en Medio Oriente como capitán, viviendo incluso en Israel: “Fue muy importante ver el proceso, estar en el Líbano, Siria, Jordania, y (tiempo después) volví a Israel y ese “polvorín” que vi en 1970, esta peor actualmente”.

Para evitar este tipo de conflictos y evitar impredecibles consecuencias, Balza considera que depende de los “grandes líderes que escasean en el mundo. Los países tienen que tener o crear estadistas porque es imprescindible combatir el terrorismo con estadistas y no con más terrorismo”.

La tecnología al servicio de las guerras

El reciente asesinato del líder iraní Qasem Soleimani, por parte de un drone o avión no tripulado norteamericano, plantea la llegada definitiva de una nueva era bélica donde además de permitir la no utilización in situ de soldados evitando muertes innecesarias, pone en boga la pregunta de si las tecnologías favorecen necesariamente al avance de la humanidad. Balza, en su experiencia en terrenos de combate, hace su análisis:

“Las guerras en forma indirecta, han contribuido al avance de la medicina. Pero, desde otro punto de vista, el avance tecnológico, ha contribuido en forma muy negativa, en ejemplos como Hiroshima y Nagasaki donde tuvimos 300 mil muertos”.

Si bien un drone involucra a menor personal en el terreno de combate, Balza destaca que “no lleva piloto pero para operarlo se necesitan más de 60 o 70 hombres que están operando computadoras para que ese misil haya sido lanzado con los resultados que conocemos”.

Finalmente, sentencia, “la tecnología tiene un aporte significativo y efectos letales. Depende de quién conduce la nación y que privilegian”. En definitiva, “la guerra no produce ningún beneficio en los pueblos. Lo importante es ganar la paz. La paz es la mejor conquista”, concluyó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.