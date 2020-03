“Es fundamental que la justicia tenga mayor celeridad en estas causas”

Desde que comenzó el Aislamiento Social Obligatorio en Argentina, se han cometido 12 femicidios. Silvia Ferreira, coordinadora de la mesa federal de Mumalá, se refirió al respecto.

Ferreira señaló que “estamos alertando está situación. Solo el sábado pasado se dieron a conocer cinco femicidios” y explicó: “La temática esta eclipsada por el Coronavirus”.

“Tenemos cuatro casos en investigación que no logramos todavía comprender si se trata o no de femicidios”, indicó la coordinadora de la mesa federal de Mumalá y destacó que “es importante que las víctimas no queden aisladas con su agresor. Los familiares y personas cercanas deben tener un vínculo constante por teléfono con la víctima”.

Ferreira hizo hincapié en que “estamos exigiendo algunas medidas concretas que pueden ayudar a contener la situación: lo fundamental es que la justicia tenga mayor celeridad” y enfatizó “necesitamos que en muchos casos se avance en medidas efectivas de protección”.

“Las causas avanzan como desaparición de paradero, cuando la primera hipótesis debería ser violencia de género”, concluyó la coordinadora de la mesa federal de Mumalá.

Autorizada la reproducción por Radio Jai citando la fuente.