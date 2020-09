“Los debates son riñas, es un formato de pelea y eso genera gran repercusión en los ciudadanos”

El presidente estadounidense, Donald Trump y el candidato demócrata, Joe Biden, participaron en la ciudad de Ohio, del primero de los tres debates presidenciales de cara a las elecciones del mes de noviembre en Estados Unidos.

Gabriel Slavinsky, asesor político, en diálogo con Radio Jai, analizó el encuentro entre los dos candidatos:

“Los debates son discusiones”, comenzó aclarando con énfasis Slavinsky, y explicó que muchas veces se piensa que los candidatos deberían ir a contar sus ideas, de manera ordenada, civilizada, para exponer sus puntos.

“El debate es una riña, es una batalla”, indicó, y dijo que esto genera gran repercusión pública, los medios se ocupan de los debates presidenciales, justamente porque es un formato muy atractivo, que lo da la discusión, que “como en el box, tiene límites”, los que muchas veces se sobrepasan.

Acerca de la actuación del candidato demócrata en el debate, el especialista opina que “salió airoso”, cree que ninguno de los dos perdió, pero que tampoco ninguno de los dos ganó.

Y agregó que, según la opinión de analistas internacionales, hubo un derrotado, que fue el moderador, quien no pudo controlar a los candidatos, sobre todo al Presidente. “Fue vergonzoso”, opinó. Reconoce que es difícil la tarea de moderar cuando se está frente a un personaje como Trump, pero que el moderador conoce quién es, que tal vez en un momento fue antisistema, que ahora un candidato intempestivo, pero que es alguien que quiere mostrar en su campaña, que está por fuera de la lógica política, que ella “le hizo mal a la sociedad”. Pero que la realidad, es que intenta mostrarse como ese caudillo que lleva a Estados Unidos a hacerlo grande, como es el lema de su campaña; entonces, ante cualquier límite, busca sobrepasarlo. La lógica Demócrata de buscarle racionalidad, señalando todo lo negativo que hace Trump: Que “miente””, que “vive una realidad paralela” que es “un payaso”, lo que su público le pide, no logran encasillar a ese candidato que “se sale por todos lados con su energía”. Opina el especialista que hay algo que es positivo para Trump, y que es justamente su imagen, que cuando se ve todo esto (y se le saca el volumen y no escucha sus palabras), muestra un candidato muy enérgico.

Acerca de las armas de cada candidato, en lo que respecta a la campaña, que es su espacialidad, Gabriel indicó que el principal formato por el que Trump logró el triunfo a la presidencia, tuvo que ver con ser un “antisistema”, el caudillo que busca reflotar ese ideal americano de la identidad propia, el del líder firme y rígido que lo va a poder lograr, con todas las conflictivas de política exterior e internas, y sobre todo, de promercado por su historia personal. Recordó que los primeros años de su administración fueron muy fructíferos para la economía americana, y que entonces “es el principal caballo de batalla que pone en escena en la campaña”. “Lo que afecta es la pandemia”, analiza Slavinsky, por su actitud inicial hacia el manejo de esta, relativizando el peligro del virus (características típicas de líderes negadores). Eso lo coloca en una posición de debilidad, que incluso muestra que hasta podría perder la elección, como lo indicaban las encuestas algunos meses atrás y que aún hoy señalan que está en serio riesgo la elección. Explica que, la intención de Trump de negar el virus era porque sabía que eso afectaría a la economía, su principal argumento para ser reelecto.

Considera importante analizar que la figura antisistema de Trump, de revolucionario en sus comentarios, de “payaso”, como lo acusan, merece un análisis posterior que tiene que ver con la imagen que quiere mostrar, que tiene su parte positiva, que es la de alta visibilidad y alto impacto; y por otro lado, una clara condena hacia los que se “espantan”: Clases medias demócratas de ciudades que ven en Trump, a alguien que lo que hace, no tiene ninguna argumentación lógica, y que no puede ser presidente.

Sobre la política exterior, Gabriel dijo que el posicionamiento de Trump en el mundo fue bastante claro, en el sentido de “jefe de estancia, de líder que viene a ordenar la cosa” muy diferente a la política exterior de Obama; dijo que eso se vio claramente, y en Israel mucho más. Y agregó que, en la zona de Medio Oriente, su entendimiento de cómo se negocian determinadas cuestiones en los procesos de paz, en los distintos países de la región, especialmente del centro, en lo que respecta a posicionamiento, muestra una política muy diferente a la de Obama. “La película que se ve en los últimos tres años de Trump, es bastante más clara de cómo lo quieren presentar, de alguien que es inestable y de que no respeta ninguna lógica”, precisó.

Por último, ante la pregunta de cómo imagina los próximos debates, Slavinsky expresó “a criterio y opinión personal”, que se verá a un poco Trump más moderado, porque en este debate “se pasó de la raya” y un Biden un poquito más activo, quien en el primer debate, sabiendo a quién tenía frente, se mantuvo firme y claro, racional, pero que no sumó ningún voto, y que lo mismo ocurriócon Trump, quien se mantuvo en “su personaje” y que tampoco ganó . Sin embargo, indicó que tampoco los perdieron, que ambos tienen espacio para recorrer. “Entonces, la tendencia es hacia el centro, un juego de equilibrio, algo como lo que pasó entre Mauricio Macri y Alberto Fernández”, finalizó.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.