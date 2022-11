“Quienes fueron los ganadores y perdedores de las elecciones en Israel” – Gurovich

Carlos Gurovich, periodista de I24 News, dio a los oyentes de Radio Jai sobre el panorama político existente en Israel tras las elecciones llevadas a cabo el pasado martes.

El entrevistado explicó la distribución de la knesset arrojada por los comicios estableciendo un paralelo con una entrega de medallas.

“La medalla de bronce para Aryeh Deri, el líder del partido Shas, que sacó once bancas cuando se pensaba que iba a sacar entre seis y siete” y que se estableció de ese modo como la “mano derecha de Netanyahu para la conformación de un próximo gobierno”. Sin embargo, no está claro que Deri pueda ocupar cargos ministeriales debido a cargos de corrupción existentes en su contra: “Él reconoció haber metido la mano en la lata y la Corte Suprema dijo que el tiene pendiente prisión”.

“La medalla de plata para Ben Gvir, que supo capitalizar el descontento presente en Israel”, y particularmente entre los jóvenes, respecto a cuestiones de seguridad interna. El Sionismo Religioso, el partido de derecha extrema bajo su liderazgo consiguió 14 bancas en la Knesset, ocho más que las poseídas en el parlamento formado en 2021.

“La medalla dorada para Netanyahu”, remarcó Gurovich. Aquello se debe a que consiguió formar una coalición de 64 escaños que le permitirá conformar un gobierno con él como primer ministro. Asimismo, “esta elección le permitió bajar al pueblo, reencontrarse con sus raíces y formar una imágen ya no de un estadista que está arriba fumando cigarros, sino que se encuentra realmente conectado con la gente”.

Gurovich continuó con la ‘entrega de medallas’ haciendo referencia al actual bloque oficialista y perdedor de la contienda electoral.

“La medalla de lata es para dos que comparten el podio: una es para Merav Michaeli, líder del Partido Laborista, y otra es para Zehava Gal-On, líder de Meretz”. Aquellos dos partidos de izquierda sufrieron la principal derrota vista durante las últimas elecciones. El primero de ellos perdió finalmente su posición como uno de los partidos históricos y más relevantes del Estado de Israel, consiguiendo tan solo 4 bancas, y el segundo no consiguió siquiera ingresar a la Knesset, quedando fuera del parlamento por primera vez desde su creación en 1992.

“La medalla de hierro la comparten Gantz y Lieberman”. Gurovich argumentó aquello explicando que Gantz, “no ha conseguido capitalizar el voto de la clase media israelí que buscaba seguridad y que no vuelva Netanyahu” y “Lieberman porque no consiguió su objetivo declarado de que Netanyahu no ascendiera al gobierno”, el cual había enarbolado al inicio de las sucesivas contiendas electorales en 2020.

“Finalmente, la medalla de plomo para Yair Lapid dado a que no supo consolidar un bloque, que si bien no le hubiese permitido gobernar con holgura, hubiese conseguido que Netanyahu no se convierta en primer ministro”. De este modo, el primer ministro saliente se quedó con una “oposición debilitada frente a un gobierno de 64 bancas con Netanyahu a la cabeza y la posibilidad de reformar este país en uno que no sabremos como será en cuatro años”

Redacción Tomas Polakoff

