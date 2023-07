Netanyahu se interna para la colocación de un marcapasos

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ingresó al hospital para la colocación de un marcapasos. El Holter que me fue puesto hace una semana dio una alarma y me deben poner el marcapasos hoy. Me siento fantástico y los médicos dijeron que seré liberado mañana y estaré para la votación del próximo lunes en la Knesset señaló el mandatario en el ingreso al centro médico.

El Primer Ministro de 73 años había sufrido un desmayo el Shabat pasado en su residencia de Cesarea que lo atribuyó a las altas temperaturas. Los médicos decidieron monitorearlo con un holter subcutáneo que hoy les indicó la necesidad de implantarle un marcapasos.

