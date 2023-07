Los médicos de Netanyahu admiten: su vida estaba en peligro

Quienes implantaron el marcapasos en el cuerpo del primer ministro Benjamin Netanyahu, admitieron esta mañana que Netanyahu tenía un trastorno médico que no se informó al público, informó Channel 12 News.

El profesor Roy Beinart y el profesor Eyal Nof del Hospital Sheba, que realizaron el procedimiento médico de Netanyahu, admitieron que “hace una semana Netanyahu tenía un trastorno de ECG”, que no se informó al público.

Dijeron: “Ayer el monitor alertó y mostró que había un bloqueo transitorio del sistema cardíaco, y fue traído urgentemente para un implante de marcapasos. El trastorno fue de solo unos segundos, si el trastorno no hubiera desaparecido y la frecuencia cardíaca no se hubiera recuperado, habríamos alcanzado una frecuencia cardíaca que fue lenta hasta el punto de perder la conciencia y Dios no permita un paro cardíaco “.

Según ellos, la decisión de realizar el trasplante se produjo a raíz de lo que sucedió la semana pasada: “La semana pasada hubo un trastorno de ECG. Como resultado del trastorno, se sometió a un examen invasivo, que no justificaba un marcapasos, pero como es habitual en tales casos, se implantó un monitor subcutáneo”.

“Decidimos ir a pruebas más completas y ver si necesitaba un monitor o marcapasos”, explicaron los médicos.

Agregaron: “La prueba fue completamente normal, así que fuimos a la inserción de un monitor. Es decir, cuando el primer ministro salió del hospital el domingo, tuvimos la sensación de que el incidente en sí era de hecho, un evento secundario a la deshidratación, y había signos de ello en los análisis de sangre. No podíamos descartar con certeza que no hubiera un trastorno de conducción transitorio, por lo que actuamos como lo haríamos con cualquier otro paciente que viniera en la misma situación”.

Por indicaciones médicas y para realizarse chequeos Netanyahu postergará los viajes a Chipre y Turquí que se encontraban programados para los próximos días.