Por primera vez se publican actas de reuniones de gobierno durante la guerra de Yom Kipur

Hoy miércoles, se publicaron las actas de las reuniones de gabinete a las que asistió la ex primer ministro Golda Meir durante la guerra de Yom Kippur, así como partes del diario de la oficina de gobierno. Las transcripciones describen el estado de ánimo de los capitanes del ejército durante los días de la lucha, desde la ira por el caos que había en sus primeros días, hasta la casi euforia cuando Israel comenzó a avanzar en la contienda.

Los protocolos fueron publicados por los Archivos del Estado en el 48 aniversario del estallido de la guerra, a raíz de una petición presentada en el Tribunal Superior por el Centro de Guerra de Yom Kippur y el abogado Benny Baretz: “Esperamos que el público en general, y los combatientes en esa guerra y sus familias, comprendan más claramente lo que realmente sucedió en la Guerra de Yom Kippur “.

Un protocolo revelado del diario del director de la Oficina de la Primer Ministro, es de la mañana del 7 de octubre de 1973, menos de un día desde que los egipcios y sirios lanzaron un ataque coordinado contra Israel. “No establecerán una frontera para nosotros, atacarán. Moverán otra línea y atacarán”, dijo la primer ministro Meir después de que las dimensiones de la catástrofe quedaron claras. “La poca ayuda que tenemos en el mundo desaparecerá, seremos arrojados a los perros. No nos gustan los judíos en absoluto, y ciertamente no los judíos débiles”. Otra expresión del estado de ánimo se puede encontrar en el hecho de que Meir usó la palabra “SOS” (“urgentemente”) en una conversación que tuvo con el ex Primer Ministro, Ehud Barak, quien luego se desempeñó como comandante de un batallón de tanques.

Un día después, en otro protocolo que se reveló, el entonces jefe del Mossad, Zvi Zamir, informó a Meir que el 5 de octubre, un día antes del estallido de la guerra, se reunió en Londres con el entonces agente de Israel, Ashraf Marwan, que era cercano al ex presidente egipcio Anwar Sadat: “habrá una guerra, mientras que la inteligencia israelí crea que esto no sucederá”. Marwan fue el único que advirtió sobre esto, y Zamir incluso, envió un telegrama al respecto, pero hubo una indiferencia generalizada. Este protocolo también describe cómo el secretario militar de Meir, el general de brigada, Israel Lior, informó que el ataque israelí en el sur fue exitoso y que la línea egipcia colapsaría, lo que indica la euforia en la que se encontraba Israel, que no internalizó el cambio en las relaciones de poder en comparación a la Guerra de los Seis Días. Al final, por supuesto, resultó que estaba mal y que el ataque israelí fracasó.

En un protocolo que permitió la publicación de la reunión de gabinete del 12 de octubre, mientras Israel presionaba a los sirios desde los Altos del Golán en el norte, pero experimentaba un debilitamiento en el sector sur, donde los egipcios ya habían cruzado el Canal de Suez, el general de división Haim Bar-Lev. , quien sirvió en la guerra como comandante del sector sur, propuso una peligrosa operación militar. Al mismo tiempo, se notificó al jefe del Mossad, Zamir, que los egipcios estaban a punto de lanzar una segunda fase de su ataque, que incluía la llegada de sus fuerzas al oeste del Canal de Suez para atacar el paso de Mitla en la península del Sinaí occidental. Como se revela en los documentos, Israel quería que se hiciera tal movimiento, y sus líderes sabían que de esta manera podrían bombardear los tanques egipcios. Esta es una noticia dramática, ya que sin ella, es posible que Israel hubiera actuado de manera diferente y hubiera perdido la batalla.

“Hay un documento de Zvi que llama la atención”, dijo la primer ministro Meir, transfiriendo el escenario a Zamir, anunció la intención de los egipcios y la explicó a los presentes. Según él, la información que recibió dice que el sábado o domingo se activarán tres brigadas de paracaidistas, que se lanzarán en paracaídas en la zona de Bir Gafgafa y Mitla – “la zona de paso”. Este conocimiento realmente cambió el curso de la batalla en el sur en esos días, ya que más tarde en la reunión se canceló el ataque propuesto por Bar-Lev, y se ordenó al escalón militar que se preparara para un contraataque al ataque egipcio.

En un protocolo dado a conocer el 19 de octubre, el ministro de Defensa Moshe Dayan hizo un “examen de conciencia”, preguntándose por qué no había ninguna advertencia y cómo lograron los egipcios cruzar el Canal de Suez. “Los resultados no deberían haber sido asi y deberíamos haberlos detenido”, dijo Dayan. “No evaluamos adecuadamente su capacidad de combate”. Ashraf Marwan, quien le dijo que Sadat no estaría de acuerdo con un alto el fuego porque asumió que Israel no podría librar una guerra larga, lo que está a su favor.

Los nuevos documentos que se han revelado muestran cómo en Jerusalén se discutió cada ataque y asalto. Por ejemplo, en una reunión de gabinete celebrada la noche del 21 de octubre, el ministro de Defensa, Dayan, dijo a los presentes que era imposible bombardear el puesto del Monte Hermón, que ya había caído en manos del enemigo, con artillería pesada. “Un oficial del ejército libanés dijo que los miembros de Fatah que están en el monte Hermón vienen a ellos todos los días, y dijeron que todavía hay cuarenta soldados en nuestro búnker”.

Según el acta, el mismo día a la medianoche, la primer ministro Meir habló en la reunión del gabinete sobre las muchas pérdidas que Israel había tenido hasta ahora en la guerra. Sostuvo que “al disparar hay bajas, y es inevitable que sea de otra manera”. Meir habló en la reunión sobre el pueblo de Israel, un pueblo donde todos conocen a todos, dice. “Nuestra gente tiene dos cosas que caracterizan a su gente: el heroísmo, que va más allá, y la incapacidad de soportar pérdidas. Somos una familia que camina en el campo y todos los días, o varias veces al día, alguien cae de esta familia, y veo que la tensión aumenta “.

Dos días después, según los protocolos, Meir se reunió con el general de división Bar-Lev, trató de persuadirla para que continuara la lucha y ordenara a las FDI que no aceptaran el alto el fuego propuesto por la ONU, Meir aceptó sus comentarios, aunque un día después, el 24 de octubre se alcanzó efectivamente un alto el fuego. La primer ministro informó a los presentes en una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. “Antes de que te fueras, le dije a Simcha Dinitz, el embajador en Washington, que le dijera a Kissinger que se olvidaría de sus demandas de una retirada de 300 o 200 metros en una dirección u otra”. Meir luego explicó a los presentes cómo el enviado estadounidense se movería entre Jerusalén y El Cairo durante las conversaciones de alto el fuego: “Él irá a El Cairo y luego a Israel, nos traerá café turco y hablaremos como seres humanos”.

En otro protocolo presentado en una reunión de gabinete el 27 de octubre, tres días después de que entrara en vigor el alto el fuego, la primer ministro incluso habló sobre la posibilidad de la paz con Egipto. “Necesitamos hacer algo general, y lograrlo si tenemos una oferta, no de hoy a mañana, sino la solución de los problemas hasta que haya paz, estamos listos para ir por la paz de inmediato”, dijo.

El 31 de octubre, aproximadamente una semana después de que entrara en vigor el alto el fuego, Meir recibió explicaciones sobre el acuerdo de separación propuesto por Egipto, según el cual Israel se retiraría 30 kilómetros del Canal de Suez. Al hacerlo, se refirió al hecho de que en una etapa anterior, Israel estaría de acuerdo en retirarse del todo el Sinaí para detener la lucha, y dijo: “Podríamos haber logrado esto sin la guerra”.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai