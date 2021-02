La reunión con los grandes empresarios en Argentina sirvió para la foto

Lo que piensa Kulfas no es lo mismo a lo que piensa Guzmán o Moroni y como sucede en este caso y en cualquier país normal, el gobierno debe tener una postura económica que sea razonable y aplicarla”

Se realizó una reunión entre Gobierno Nacional argentino y empresarios para hablar acerca de los precios y salarios. Entre los oradores, se encontraron Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (ministro de trabajo) y Martín Guzmán (ministro de economía), que fue el único aplaudido tras concluir su exposición. Para profundizar más sobre aquella reunión, Radio Jai dialogó con el periodista especializado en economía, Guillermo Laborda.

“Fue una presentación que fue más para la foto que definiciones importantes. Arrancó la presentación de Martín Guzmán que mostró una exposición del momento que se está viviendo. Dio un par de definiciones interesantes que cayeron bien a mi juicio, que era la necesidad de ordenar las cuentas públicas de la Argentina, la necesidad de dejar de financiarse del Banco Central que es lo que genera la inflación, en definitiva, la aclaración de que los cepos y los controles de cambios no son para siempre, son temporarios de acuerdo con la situación que se vive.

A continuación habló Kulfas, la presentación fue más intrascendente y para terminar habló el Ministro de trabajo Moroni que fue el que dio el discurso más combativo, más Kirchnerista si se quiere, de que ahora – la tienen que poner ustedes – y esas frases Kirchneristas anti empresas que se vienen escuchando desde ese sector del gobierno.

A continuación hubo un par de presentaciones de los empresarios, hubo de todo, habló Teddy Karagozian que está muy alineado con el gobierno, después alguno de los laboratorios que son pro-gobierno y otros que fueron más cautelosos, prudentes, escucharon y se callaron. Definiciones importantes, acuerdos, consolidaciones, etc. Quizás sirve para la foto del gobierno, pero no fue más que eso, que es lo que sucede cuando hay una reunión de 40 personas”.

“Cuando tienes pensamientos o posiciones tan heterogéneas, incluso dentro del mismo gobierno porque lo que piensa Kulfas no es lo mismo a lo que piensa Guzmán o Moroni. Lo mismo dentro de los empresarios, Teddy Karagozian y Daniel Funes de Rioja de la COPAL no piensan lo mismo. Entonces yo creo que definitiva no vamos a tener grandes definiciones con posiciones heterogéneas. Como sucede en este caso y en cualquier país normal el gobierno debe tener una postura económica que sea razonable y aplicarla, no la tiene que apelar a una reunión de consorcio y convencer a los consorcistas. Tienes que dar un plan serio, ordenado y uniforme. Puede haber una reunión más, una foto más, pero en definitiva nada más sustancial”.

“En el mar de incertidumbre y de la irracionalidad que plantea la Argentina en muchas definiciones económicas, escuchar al Ministro Guzmán que tiene una forma de hablar muy tranquila, que dice hay que ordenar las cuentas públicas, que la emisión genera inflación, que es algo básico de macroeconomía. Creo que por eso hubo aplausos para Guzmán”.

“La preocupación por la vacuna que va por la baja velocidad de vacunación en la Argentina comparándola con otros países. ¿Cuándo vas a dejar la pandemia atrás? Cuando tengas a la mayoría de los argentinos vacunados.

Eso es lo que te da el retorno tranquilo a clases, al poder judicial trabajando, a todas las empresas trabajando normalmente y que el Covid 19 sea algo del pasado cuando haya vacunas para todos como hay para cualquier otro tipo de enfermedad. Que venga lento genera preocupación en que se demore esta pesadilla del Covid 19 a nivel mundial. Biden dijo que difícilmente para el verano de Estados Unidos estén todos vacunados y eso que ellos van a un ritmo mucho más rápido que nosotros. Lamentablemente vamos a tener que vivir con el Covid en todo el 2021 con restricciones e impacto macro que va a tener lamentablemente, más en Argentina por la lentitud del proceso de vacunación de vacunas”. Sentenció Laborda.

LD/RJ

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.