“Estamos en una grieta porque los que volvieron, no volvieron tan mejores como habían prometido”

La periodista Silvia Mercado opinó en Radio Jai acerca de la situación política y económica por la que atraviesa la Argentina: “Si la Argentina tiene una posibilidad de salir, es con todos”, expresó.

“La cuarentena continua en la zona del AMBA y, obviamente, esto genera, por un lado, un intento de arranque de productividad en algunas partes del país que no se está verificando en la zona más pobladas de la Argentina que es la zona AMBA. Hoy publique una encuesta de la Consultora 3.0, que decía que cuando empezó la cuarentena, solo el 2% de la población estaba preocupada por la situación económica, y hoy el 41% está preocupada. Por el contrario el 26 de marzo el 96% marzo estaba preocupada por la salud y hoy no llega al 60%. Estamos en un cambio de tendencia y el presidente tiene claro que hay que instalar nuevos temas en la agenda que hagan a la economía, y dentro de esos temas pendientes estaba, justamente, el tema de Vicentín, que es un problema muy severo para la provincia de Santa Fé” dijo la periodista acerca de la nota que escribió para INFOBAE.

“Hay una necesidad de construir una Argentina para todos, es algo que estaba en la opinión publica en el proceso electoral del año pasado, esa pata la dio Alberto Fernández, en cambio Mauricio Macri hizo una puesta a la grieta. Hoy estamos en una situación de grieta de nuevo porque los que volvieron, no volvieron tan mejores como habían prometido”, opinó Mercado.

Respecto de la concordia y el diálogo que pareció primar al principio de la pandemia entre los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, Mercado reflexionó: “Que nadie se sienta ajeno de la argentina, es muy grave sentirse ajeno al gobierno y sentirlo como enemigo. Hay que caminar la senda de la moderación y tener paciencia, que no son justamente los últimos pasos que ha dado Alberto Fernández. De todos modos, el mismo se da cuenta de que no han caído bien las decisiones que tomó”.

“Quisiera creer que el presidente no va a caer en los mismos errores del pasado que lo obligaron a salir del gobierno. Hasta ahora me parece que lo se verifica es que él no sabe para qué tomó la decisión que tomó ni como la va a implementar. Sí me parece que es una decisión impulsada por los sectores más extremistas del gobierno, y espero que estos sectores también hagan el esfuerzo de comprender a la sociedad que no entiende”, dijo la periodista sobre el caso Vicentín.

“Me preocupa pensar en un modelo que excluya a buena parte de la población y su visión. Aquí lo que hay es una cuarentena que se está alargando demasiado y no se puede mantener la concordia entre sectores políticos tan diversos, de todos modos creo que hay una concordia estructural entre quienes gobiernan”, y dió el siguiente ejemplo: “Ayer Horacio Rodríguez Larreta fue a una reunión que se hizo en la casa rosada con el ministro del interior, Eduardo `Wado´ de Pedro, y los dos fueron muy cuidadosos en la información que hicieron trascender, cuando De Pedro le quería reclamar algo que para Axel Kicilliof era muy grave, que es lo que estaba pasando con los runners, y hubo un acuerdo entre ambos. Hay intentos de que el agua no llegue al río entre quienes gobiernan, no importa de que partido sean, pero evidentemente quienes no están en el gobierno, puede ser Cristina Kirchner, Alicia Castro, y los sectores más duros de Juntos por el cambio como Patricia Bullrich, no facilitan ese dialogo”.

“Hay que hacer un esfuerzo por caminar por el centro porque si no la Argentina va a ser inviable”, concluyó.

