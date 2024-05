De las amenazas a la acción: la sorprendente medida de Israel en el cruce de Rafah

“El mundo debe saberlo, y los líderes de Hamás deben saberlo: si para el Ramadán nuestros rehenes no están en casa, los combates continuarán en todas partes, incluida la zona de Rafah”, dijo el ministro del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz.

Aquí está el truco: Gantz, miembro del gabinete de guerra, pronunció esas palabras el 18 de febrero, unas tres semanas antes del inicio del Ramadán.

Desde entonces ha habido especulaciones constantes sobre cuándo, si y cómo se produciría una incursión en Rafah, pero nunca ocurrió.

El último bastión de Hamás

Hasta el martes por la mañana , exactamente siete meses después de que comenzara la guerra y un día después de que las FDI instaran a los residentes del lado este de Rafah a evacuar, las tropas entraron y rápidamente tomaron el control del cruce de Rafah.

La amenaza de Gantz de ir a Rafah fue la primera de docenas expresadas por altos funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien lanzó amenazadores ultimátums una y otra vez. La derrota de Hamás no sería completa, dijeron, si las FDI no desmantelaran los tres o cuatro batallones de Hamás que quedaban allí, que se habían convertido en el último bastión de Hamás.

Sin embargo, cada amenaza se enfrentaría con severas advertencias de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, contra tal medida, al menos hasta que se pueda encontrar una manera factible de trasladar a la población civil (estimada en alrededor de 1,5 millones de personas, la inmensa mayoría). la mayoría de los que fueron evacuados allí desde las partes norte y central de Gaza después de que comenzó la guerra, fuera de peligro.

A medida que pasó el tiempo, ya han pasado unas 13 semanas desde que Gantz emitió por primera vez su severa advertencia, las amenazas de Israel sonaron cada vez más huecas, y no es bueno para la postura de disuasión del país si las palabras no van seguidas de acciones.

Cuando Netanyahu reiteró la amenaza de una incursión en Rafah la semana pasada, diciéndole a un grupo de familias de rehenes y soldados asesinados que Israel entraría en Rafah para eliminar a Hamas y lograr una “victoria total”, aquellos que pusieron los ojos en blanco como si dijeran “aquí vamos de nuevo” podrían haber sido perdonados por su escepticismo.

Sin embargo, el martes por la mañana temprano, las FDI cumplieron las amenazas, aunque no de la manera que la mayoría esperaba.

En primer lugar, no fue una incursión masiva como las que se vieron en las primeras etapas de la guerra, cuando las FDI se trasladaron a la ciudad de Gaza o Khan Yunis. Más bien, se trató de una acción limitada y concreta, que se desarrolló sin víctimas de las FDI y, según las FDI, con unos 20 terroristas de Hamás asesinados. La acción limitada indica que Netanyahu está tomando en serio las advertencias del presidente estadounidense Joe Biden contra la entrada a la ciudad. Según varios informes, la semana pasada Estados Unidos –por primera vez desde que comenzó la guerra– retuvo las entregas de armas a Israel.

En segundo lugar, la advertencia de las FDI a los residentes del este de Rafah para que evacuaran creó la impresión de que cualquier acción de las FDI se llevaría a cabo allí. Una acción rápida para tomar el lado palestino del cruce de Rafah, el único cruce de entrada y salida de Gaza que no está bajo control israelí, tomó a algunos por sorpresa.

La medida plantea dos preguntas: ¿por qué ahora y es importante?

En cuanto al momento, dos cosas impulsaron la medida en este momento. El primero fue el aparente rechazo de Hamás durante el fin de semana al acuerdo sobre rehenes que estaba sobre la mesa, un acuerdo que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, calificó la semana pasada de oferta “extraordinariamente generosa” por parte de Israel.

El hecho de que Hamás no lograra captar ese acuerdo demostró que la organización terrorista sentía que tenía el control y que podía dictar las condiciones. Y ésta no fue una conclusión irracional.

La presión de las FDI sobre la organización había disminuido significativamente; Israel estaba sufriendo una intensa presión por parte de la comunidad internacional para no ir a Rafah y detener la guerra; y Netanyahu se enfrentaba a ruidosas protestas en su país que le instaban a llegar a un acuerdo para los rehenes a casi cualquier precio.

¿Cuál fue la prisa?, concluyeron razonablemente los líderes de Hamás. En lugar de aceptar el acuerdo, Hamás demostró interés en prolongar las negociaciones, probablemente razonando que la presión internacional y nacional sobre Netanyahu sólo aumentaría y eventualmente se retiraría.

El rechazo de Hamás a este acuerdo –que incluía términos que Israel había rechazado anteriormente– demostró que Israel había perdido influencia y necesitaba recuperar la ventaja y ejercer presión sobre el jefe de Hamás, Yahya Sinwar. Según este razonamiento, una incursión en Rafah lograría precisamente eso.

Aparentemente, esto funcionó, porque el lunes, pocas horas después de que las FDI ordenaran a unos 110.000 residentes en el este de Rafah que evacuaran el área, Hamás emitió un comunicado diciendo que aceptaban el acuerdo.

Olvidemos por un momento que el acuerdo que aceptaron no fue el que Israel acordó, pero el momento de su anuncio dejó claro que estaban prestando atención a lo que decían las FDI, esta vez a través de los avisos de evacuación.

La segunda razón por la que comenzó el movimiento sobre Rafah tuvo que ver con el mortífero ataque de mortero contra Kerem Shalom que mató a cuatro soldados e hirió a otros 10 israelíes el domingo.

Este ataque, que provino de Rafah, demostró que Hamás seguía siendo una amenaza mortal allí, y que si los batallones de Hamás no eran desmantelados, continuarían disparando contra soldados y comunidades en el Negev occidental.

Si Israel quiere que las personas evacuadas de esas comunidades regresen a sus hogares, no puede tolerar este tipo de ataques. Además, la naturaleza del ataque –el número de morteros disparados con precisión– indicaba no un ataque espontáneo por parte de terroristas aislados, sino más bien un ataque coordinado por una unidad que trabajaba de manera organizada. Eso también es algo que –después del 7 de octubre– Israel ya no puede tolerar más.

En cuanto a si es importante tomar el control del cruce de Rafah e izar la bandera israelí allí, sí lo es. Importa porque es uno de los principales símbolos del control civil de Gaza por parte de Hamás. Hasta ahora, Israel se ha concentrado en desmantelar las capacidades militares de Hamás, pasando por alto el hecho de que la organización todavía ejerce control civil sobre la Franja y sus residentes.

Desde el cruce de Rafah, Hamás pudo controlar lo que entra y quién sale de Gaza. Cualquiera que salga de Gaza hacia Egipto debe pasar por el cruce, y se dice que Hamás extorsiona enormes sumas de dinero a los habitantes ricos de Gaza que buscan una salida.

Además, ese cruce –a lo largo de los años– ha sido el camino por el que se han introducido de contrabando armas y materiales de doble propósito hacia Gaza. Si bien Egipto ha detenido parte del contrabando subterráneo, Hamás ha contrabandeado gran parte del armamento que ha llegado a la Franja simplemente sobornando a funcionarios egipcios en el cruce.

El comandante israelí que gritó en su radio el martes por la mañana después de que las FDI consolidaran el control sobre el área que “el cruce de Rafah está en nuestras manos”, haciéndose eco del grito icónico de Motta Gur después de que Israel capturó la Ciudad Vieja de Jerusalén durante la Guerra de los Seis Días, que “el El Monte del Templo está en nuestras manos” – puede haber exagerado la importancia de esta acción militar en particular. Sin embargo, no carece de importancia, especialmente porque significa que la amenaza de Israel de apoderarse de Rafah es real, incluso si se hará poco a poco y durante un período prolongado.

La respuesta de Hamás en los próximos días al acuerdo de rehenes que Israel aceptó –no el que Hamás intentó alterar– indicará si sus líderes están prestando atención.

Fuente: Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai