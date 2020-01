VOLVIERONIGUALES – Falsa acusación contra el diputado Wolff

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Waldo Wolff, disfundió un comunicado denunciando la falsedad de una acusación que involucra en su difusión a Horacio Verbitzky, y hasta a Marcelo Tinelli. Compartimos el texto completo:

Buenos Aires, 2 de enero de 2020.

El domingo 29 de diciembre de 2019, a la 7 de la mañana, el portal “El Cohete a la Luna”, dirigida por el periodista Horacio Verbitsky, sacó una nota en la que afirmaba que yo había cobrado 23.000 dólares de viáticos por un viaje oficial que realicé en junio del 2019 invitado por la Embajada para ser orador en el acto oficial del 25 aniversario del Atentado a la AMIA. Adjunto a esta nota el informe oficial de la Cámara de Diputados en la que se detalla que para dicho viaje me otorgaron 253 dólares para afrontar traslados terrestres, comidas y hotel para los dos días. Lamentablemente dicha información falsa y maliciosa fue replicada por distintos comunicadores de prestigio, tal el caso de Marcelo Tinelli en sus redes. El objetivo de esta operación fue ensuciar mi nombre y desprestigiarme habida cuenta de mi condición de legislador de la oposición que suelo esgrimir posiciones públicas que contrastan con el oficialismo. Me gustaría que aquellos que difundieron noticias falsas con la intención de difamarme tengan ahora el buen gesto de replicar la documentación oficial que adjunto. Por otro lado me reservo el derecho de iniciar acciones legales contra los promotores de esta vergonzosa operación de los servicios de la que fui objeto. Se agradece la difusión.

Waldo Wolff

Diputado Nacional

Juntos por el Cambio