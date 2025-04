Netflix cuenta la historia de 7 hermanos que sobrevivieron milagrosamente al Holocausto para reiniciar su vida en los Estados Unidos

Ahora en streaming, ‘UnBroken’ ilumina la historia de los Weber, que vivieron escondidos en una granja alemana durante dos años, solo para ser cruelmente separados al llegar a Estados Unidos

Por Renee Ghert-Zand

El SS Marine Flasher fue el primer barco en llevar a los sobrevivientes del Holocausto y a los desplazados a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los siete hermanos Weber estaban entre los 867 refugiados que navegaron en la primera travesía del barco en mayo de 1946 desde Bremerhaven, Alemania, a Nueva York.

La emocionante llegada de los inmigrantes al puerto de Nueva York fue capturada en película. Sin embargo, los niños, de entre seis y 17 años, llamaron la atención de los reporteros y fotógrafos de noticias. Por lo que se sabe, los Webers alemanes son el único grupo de siete hermanos judíos que sobrevivieron juntos a la guerra y emigraron de Europa.

La apasionante historia de cómo Alfons, Senta, Ruth, Gertrude, Renee, Judith y Bela lograron mantenerse con vida sin sus padres se cuenta en el documental “Unbroken”. Dirigida, producida y escrita por Beth Lane, la hija de Bela, la película se transmite en Netflix en Canadá y Estados Unidos desde el 23 de abril.

Lane no siempre había sabido sobre las experiencias de guerra de los Weber o las personas cuya amabilidad y desinterés les permitieron sobrevivir. Su madre, la hermana menor, Bela (más tarde llamada Ginger), deliberadamente no estuvo en contacto con sus hermanos alemanes durante 40 años. Cuando Lane tenía seis años, su madre le dijo que había sido adoptada (casualmente también a los seis años), pero no compartió más detalles y le dijo que nunca conocería a su tío y tías biológicos.

“Esos recuerdos estaban ahí. No sabía cómo los sacaría de ella. No sabía cuántos años tomaría, o por qué, cuándo o cómo lo haría. Pero claramente, tuvo una tremenda influencia en mí como su hija”, dijo Lane en una entrevista desde su casa en Los Ángeles.

“Quería desempaquetar su historia. Para mí, era importante entender mi posible transferencia intergeneracional de trauma”, dijo.

En 1986, la madre de Lane finalmente se reunió con sus hermanos mayores. Los otros se habían mantenido en contacto desde que llegaron a Chicago, pero fueron separados, cada uno puesto en un hogar de acogida diferente por la Oficina Local de Niños Judíos. Solo Bela, la más joven, fue adoptada formalmente. Poco a poco, Lane llegó a conocer a su familia biológica, pero nunca le preguntó a ninguno de ellos, incluida su madre, sobre sus experiencias en tiempos de guerra.

“Sentí que era muy inapropiado preguntarles al respecto. Apenas los conocía. Mi madre no llevó la vida de un refugiado o de alguien que fue acosado. Ella nunca se llamó a sí misma sobreviviente del Holocausto, por lo que hacer ese tipo de preguntas no era lo más importante cada vez que me encontraba con ellas”, dijo Lane.

Cuidado con la brecha de conocimiento

En 1996, los hermanos se reunieron para celebrar el 50 aniversario de su inmigración a los Estados Unidos. Allí, Alfons presentó a todos los miembros de la familia una copia de un documento de 40 páginas que registraba sus recuerdos de Alemania y la guerra.

“Me tomó años y años absorberlo”, dijo Lane.

“De muchas maneras, la película soy yo llenando años de no atravesar puertas por las que siempre había deseado haber pasado”, dijo.

“UnBroken” revela la historia única al tejer artísticamente extractos de las memorias cortas de Alfons, entrevistas con los hermanos supervivientes, imágenes de archivo, animación, el viaje de Lane en el terreno en los pasos de los niños Weber y más.

Los siete hermanos fueron producto de la judía húngara Lina Banda y del católico alemán Alexander Weber. Alexander viajó vendiendo paraguas y bastones para el negocio de su familia.

“Él tenía ganas de viajar. Visitó diferentes países y se reinventaba profesionalmente siempre que lo necesitaba”, dijo Lane.

En un viaje a un pueblo húngaro, Lina llamó inmediatamente la atención de Alexander. Su padre, un rabino ortodoxo, aceptó el matrimonio solo si Alejandro se convirtió al judaísmo, y así lo hizo.

La pareja se mudó a Paderborn, Alemania, la ciudad natal de Alexander. Después de que solo el hijo Alfons y la hija mayor Senta nacieran en 1927 y 1929, la joven familia se mudó a Berlín, donde nacieron cinco niñas más entre 1930 y 1939. La familia vivía en el barrio más pobre de la ciudad, pero encajaba bien con sus vecinos judíos y romaníes. Los Weber vivían una vida judía observadora, con la familia disfrutando de la reunión para dar la bienvenida al sábado los viernes por la noche.

Las cosas cambiaron drásticamente para la familia cuando Alexander fue arrestado en 1933 y encarcelado en el campo de concentración de Oranienburg para los opositores al régimen nazi. Salió como un hombre roto.

Mientras los judíos intentaban huir de Berlín, Lina obtuvo visas y pasaportes para muchos de ellos. También alojó a los que huían de la Gestapo en una habitación adjunta a su pequeño apartamento. Aunque Lane no ha podido encontrar pruebas de que Lina fuera parte de un movimiento clandestino organizado, sospecha que este fue el caso.

“¿Por qué no [arregló] que su propia familia [escapara de Alemania]? No puedo responder a esa pregunta. Pero estoy inspirado por su fortaleza, descaro y astuta inteligencia”, dijo Lane.

“Entender que soy la nieta de alguien como Lina Banda Weber me ha ayudado a entender quién soy”, dijo.

Finalmente, Lina fue arrestada por la Gestapo en 1943. Solo Bela, una niña pequeña en ese momento, estaba en casa con ella. Lina escondió a Bela en un armario y le dijo que se callara. Más tarde, los niños también fueron arrestados. Estaban alojados en el hospital judío, que se había convertido en un punto de recogida para que los judíos fueran deportados a campos de exterminio en el Este. Tal fue el destino de Lina, que pereció en Auschwitz.

Salvado por gentiles justos

Cuando los hermanos fueron liberados temporalmente en su casa, se colaron rápidamente en la parte trasera de un camión en medio de la noche. Los condujeron 65 km al este hasta la pequeña ciudad de Worin, donde fueron alojados en secreto en una choza de lavandería en la granja de los no judíos Paula y Arthur Schmidt hasta el final de la guerra dos años después. Los Schmidt eran vecinos de al lado en Berlín y vendían productos cultivados en su granja y huertos de frutas en Worin.

Los Schmidt proporcionaron lo que pudieron para los niños Weber y los revisaron periódicamente. El alcalde de Worin, Rudi Fehrmann, también era cómplice y proporcionaba tarjetas de ración para que los niños pudieran obtener alimentos más allá de lo que recogían de los campos y árboles.

En Berlín y separado de sus hijos durante dos años, Alejandro también les envió comida cuando pudo. No tuvo más remedio que renunciar a sus lazos con el judaísmo para encontrar trabajo y mantenerse con vida. En un momento dado, insistió en que los niños regresaran en secreto a Berlín y fueran bautizados para su protección después de enterarse del destino de Lina.

El final de la guerra implicó un reencuentro de corta duración entre el padre y sus hijos, pero se vio empañado por una violencia horrible en forma de bombardeos y violaciones por parte del Ejército Rojo cuando tomaron Berlín en mayo de 1945.

La segunda hermana mayor, Ruth, fue la fuerza impulsora detrás de sacar a los siete hermanos de Alemania a Estados Unidos. Por cómo relata la increíble historia de su familia, es evidente que ella fue la que tenía el moxie y la inteligencia de la calle que descubrió cómo hacer que las cosas sucedieran. Cuando quedó claro que los hermanos no serían elegibles para emigrar si tuvieran un padre en Alemania, declaró a las autoridades que eran huérfanos.

A Alexander se le permitió emigrar a los Estados Unidos solo una década después con una nueva esposa y familia. Cuando llegó a Chicago, sus hijos mayores habían seguido adelante, muchos de ellos ahora son padres.

Según el director, “Unbroken” se trata de muchas cosas. Entre ellos están el reconocimiento de la rectitud y destacando a las personas que hacen el bien frente al mal, especialmente en su peligro. Los hermanos Weber Alfons, Ruth y Bela (Ginger) lideraron el esfuerzo para que los Schmidts fueran nombrados Justos entre las Naciones en Yad Vashem en 2015.

Lane dijo que también está profundamente comprometida a no permitir que la película sea “etiquetada o encajonada como una película judía o incluso como una película del Holocausto”.

“Esta es una historia sobre una familia que sobrevivió a lo impensable y resulta ser contada a través de la lente del Holocausto y por una familia judía. Pero siento que la historia [de los Weber] representa a muchos desplazados y refugiados en todo el mundo”, dijo.

Personalmente, la película ha sido un medio de curación del trauma epigenético que probablemente estaba presente, pero que ella no podía entender.

“Tuve una hermosa infancia, y no tengo nada de qué quejarme, así que nunca entendí por qué tenía este agujero en mi corazón. Creo que el viaje emocional [de hacer “UnBroken”] me ha permitido entender el agujero”, dijo.

Fuente: The Times of Israel

