Herzog en Yad Vashem: “La historia no perdonará a aquellos que destruyen a Israel desde dentro”

24 de abril 2015

Hablando en la ceremonia oficial del estado en Yad Vashem para el Día del Recuerdo del Holocausto ayer miércoles, el presidente Isaac Herzog hizo un llamamiento urgente a favor de la unidad nacional frente a las “terribles” divisiones dentro de la sociedad y dijo que “la historia no perdonará” a aquellos que están desmantelando el estado judío desde dentro.

“Te llamo desde el fondo de mi corazón: unámonos, toda la Casa de Israel”, suplicó Herzog. “Convirtamos estos días, los Diez Días Sagrados, desde ahora hasta el Día de la Independencia, en un momento de responsabilidad nacional. Vamos a bajar las llamas. Vamos a enmendar nuestros corazones”.

Herzog dijo que a menudo se reúne con sobrevivientes del Holocausto compartiendo horribles historias personales, pero todos concluyen con el mismo mensaje: “Presidente, por favor, suplicamos, exigimos, la división dentro de nosotros es terrible. Que haya unidad en la gente”.

“La historia no perdonará a aquellos que se comportan de manera irresponsable y nos desmantelan desde dentro”, dijo Herzog. “No debemos permitir que el veneno de las redes sociales, y los expertos en difamación y polarización, se apoderen del alma de la gente y nos destruyan desde dentro”.

Sus comentarios se producen en medio de fuertes divisiones en la sociedad israelí sacudidas por más de 18 meses de guerra y los esfuerzos del gobierno para revisar el poder judicial, un movimiento visto por muchos como socavar la democracia y el estado de derecho del país.

La ceremonia de este año marcó 80 años desde el final del Holocausto, en el que seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis y sus cómplices. El tema de la ceremonia de este año fue “Fuera de las profundidades: la angustia de la liberación y el renacimiento”.

Herzog dijo que, si bien nada se compara con “la escala y la sistemática” del Holocausto, “es imposible no estar expuesto a los aterradores testimonios del corazón del horror el 7 de octubre… y no sorprenderse por los ecos de esa catástrofe histórica”.

Sin embargo, dijo, sus historias también pueden verse como parte de una victoria mayor para el pueblo judío, que regresó a su tierra.

“Hablo con [sobrevivientes] y estoy expuesto a historias de vida incomprensibles. Y de repente me encuentro diciéndome, a veces en silencio, a mí mismo, a veces en voz alta, a ellos: Aquí, has ganado. Aquí, ganamos”.

‘Exactamente como los nazis’

Hablando después de Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu comparó al grupo terrorista de Hamas con los nazis y prometió traer de vuelta a todos los rehenes de Gaza.

“De hecho, son exactamente como los nazis, al igual que Hitler”, dijo Netanyahu. “Desean matar y destruir a todos los judíos, y declaran abiertamente su intención de destruir el estado de los judíos. Lo dicen en voz alta, pero no va a suceder. Estamos decididos a aniquilar a los monstruos de Hamas, estos monstruos que cometieron la peor masacre que hemos experimentado desde el Holocausto”.

Netanyahu enfatizó la importancia de luchar contra el mal, utilizando sus decisiones con respecto a la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, la primavera pasada como ejemplo. “Hace exactamente un año, me paré en este mismo lugar, y hablé con cerrence en contra de aquellos elementos de la comunidad internacional que buscaban atar nuestras manos. Nos advirtieron que si entramos en Rafah, impondrán un embargo de armas a Israel”, dijo. “Dije que, como Primer Ministro del Estado de Israel, nadie nos impedirá defendernos. Nadie nos atará las manos. Si necesitamos estar solos, lo haremos”.

Netanyahu contrastó el estado vulnerable de los judíos durante el Holocausto con la fuerza militar actual de Israel. “Durante el Holocausto, estábamos como polvo arrastrados por el viento”, dijo. “Hoy, tenemos una fuerza poderosa que nos protege, respetada por todo el mundo. Tenemos un país, tenemos un ejército, tenemos fuerzas de seguridad”.

“Nunca nos rendiremos”, dice Netanyahu. “La victoria exige resiliencia. Gracias a la resiliencia y unidad de todos los ciudadanos de Israel, ya hemos logrado grandes logros, y lograremos más logros hasta que llegue la victoria”.

En relación con su visita a Hungría a principios de este mes, Netanyahu recordó estar de pie en el monumento a los zapatos a orillas del río Danubio, donde miles de judíos se quitaron el calzado antes de ser asesinados.

“Qué vista tan terrible, qué monumento tan terrible”, dijo Netanyahu. “Mi esposa y yo apartamos momentáneamente las pegatinas con las imágenes de nuestros héroes, desde los recordatorios del Holocausto hasta las banderas israelíes y las cintas amarillas que demuestran al mundo entero nuestro compromiso de traer de vuelta a todos nuestros rehenes”.

“Traeremos de vuelta a todos los rehenes”, prometió Netanyahu. “Triunfaremos sobre Hamas y evitaremos que Irán logre armas nucleares. Lucharemos contra los regímenes fanáticos que amenazan al mundo entero, lucharemos con fuerza contra aquellos regímenes que amenazan al mundo entero, y lo haremos a tiempo. Esa es la principal lección aprendida del Holocausto”.

Netanyahu llamó a la amenaza nuclear de Irán “una amenaza no solo para nuestro futuro, sino para el destino y el futuro de toda la sociedad humana” y prometió evitar que Irán alcanzara armas nucleares. “La lucha entre nosotros y el imperio terrorista en Teherán decidirá el destino de todas las sociedades libres”.

“Si Israel, Dios no lo quiera, pierde esta campaña, los países occidentales serán los siguientes en la fila”, continuó Netanyahu. “La marea del fanatismo los superará, y sucederá mucho más rápido de lo que piensan. Pero Israel no perderá. Israel no se rendirá. Israel no se rendirá”.

Netanyahu llegó tarde a la ceremonia debido a un problema de seguridad. Después de un anuncio inicial de que el evento se retrasaría para esperarlo, se tomó la decisión de comenzar sin él.

Otros funcionarios de seguridad llegaron a la ceremonia a tiempo, incluido el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, cuyo despido por parte de Netanyahu se ha convertido en un escándalo nacional.

“Se busca ser fuerte en lugar de ser amado”

Netanyahu y su esposa, Sara Netanyahu, se reunieron el martes con los encendedores de antorcha antes de la ceremonia.

“Sus historias personales son increíblemente conmovedoras, y también son nuestras historias colectivas”, dijo Netanyahu a los sobrevivientes en la lectura de la PMO.

En la reunión, el primer ministro habló sobre el histórico debate de 1961 entre el famoso historiador británico Arnold Toynbee e Isaac Herzog, el difunto tío del actual presidente de Israel, que era embajador en Canadá en ese momento, en el que Herzog desafió la comparación de Toynbee del pueblo judío con un “fósil” extinto.

“No somos un fósil. Poseemos una fuerza vital… una gran fuerza vital que nos permitió superar los eventos más terribles de la historia de la humanidad y regresar y reconstruir nuestra tierra y nuestro estado”, dijo el primer ministro.

“Esta generación, sus descendientes, sus nietos y bisnietos, es simplemente extraordinaria”, continuó Netanyahu, refiriéndose a los soldados que ha conocido en las primeras de frente en Gaza y el Líbano, a quienes dijo que “saben que están luchando por nuestro futuro y la supervivencia de nuestro pueblo… Están listos para luchar con inmenso poder”.

“No quiero que la gente nos ame”, agregó Netanyahu, diciendo que “me alegraría que lo hicieran, pero ese no es mi objetivo. Quiero que nos respeten. Las naciones pueden odiarse entre sí, pero no se atacan entre sí si hay respeto mutuo.

“Si eres lo suficientemente fuerte, te respetan. Si eres débil, pueden amarte, y aún así destruirte. Eso es lo que le hicieron a los judíos. Nos elogiaron”, dijo el primer ministro.

Los encendedores de la antorcha

Seis sobrevivientes fueron elegidos para encender antorchas en honor a los seis millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto.

Arie Durst nació en Lwów en 1933, y sobrevivió al Holocausto a través de identidades falsificadas, escapes estrechos e inmenso coraje después de perder a su hermano y ser perseguido por los nazis. Después de la guerra, emigró a Israel, se convirtió en un médico condecorado de las FDI y fue pionero en la medicina de trasplantes. Fundó la primera unidad de trasplante de Israel, defendió la donación de órganos e inspiró a la organización Adi.

Monika Barzel nació en Berlín en 1937 y sobrevivió al Holocausto en medio de atentados, enfermedades y el asesinato de su abuela. Viviendo en un hospital para niños judíos, estuvo a punto de ser deportada a Auschwitz. Después de la liberación, ella reconstruyó su vida, se convirtió en dentista y finalmente emigró a Israel, continuando sirviendo a otros hasta la vejez.

Felix Sorin, nacido en 1932 en Bielorrusia, fue separado de su familia y sobrevivió solo bajo la ocupación nazi ocultando su identidad judía. Vivió en el gueto de Minsk, escapó y se hizo pasar por huérfano ruso hasta la liberación. Más tarde se reunió con su familia, se convirtió en investigador y conferenciante, y emigró a Israel, donde continúa educando a otros.

Rachel Katz nació en 1937 en Amberes y sobrevivió después de que su padre fuera asesinado en Auschwitz y su familia se escondiera con la ayuda de valientes vecinos y la clandestinidad belga. Después de la guerra, emigró a Israel y se convirtió en una devota defensora de los sobrevivientes del Holocausto, liderando los esfuerzos de apoyo y luchando por sus derechos a través de múltiples organizaciones.

Arie Reiter, nacido en 1929 en Rumania, perdió a su padre en trabajos forzados y sobrevivió a un brutal campo de trabajo antes de la liberación. Activo en los movimientos juveniles sionistas, ayudó a sus hermanos a emigrar a Israel antes de unirse a ellos en 1951. Construyó una distinguida carrera en la banca, dirigió importantes iniciativas comunitarias en Be’er Sheva y fue honrado por su servicio de toda la vida.

Gad Fartouk, nacido en Túnez en 1931, soportó hambre y se escondió bajo la ocupación nazi, perdiendo a su madre y sobreviviendo a través del ingenio y la resiliencia. Después de la guerra, se unió a un movimiento juvenil sionista, emigró a Israel, sirvió en el Palmach, cofundó un kibutz y se convirtió en fotógrafo profesional. Su creciente familia se destaca como su victoria personal sobre el Holocausto.

Fartouk pronunció una oración improvisada por los rehenes antes de encender su antorcha.

Eva Erben hizo comentarios en nombre de los supervivientes.

Erben nació en 1930 en Checoslovaquia y fue deportada a Theresienstadt y más tarde a Auschwitz, donde sobrevivió haciéndose pasar por alguien mayor y separándose de su madre. Después de soportar el trabajo forzado, una marcha de la muerte y la pérdida de su madre, Eva escapó y fue escondida por una pareja checa que le salvó la vida. Más tarde se convirtió en enfermera, se casó con un compañero sobreviviente y emigró a Israel, donde continúa compartiendo su historia con audiencias de todo el mundo.

Yehuda Hauptman recitó la oración de El Maleh Rahamim por las almas de los mártires.

Hauptman nació en 1938 en Eslovaquia y sobrevivió al Holocausto después de que su familia huyera a Hungría, donde soportaron la guetización y la separación de su padre para el trabajo forzado. Después de la liberación y la enfermedad de su madre, Yehuda y su hermana fueron introducidos de contrabando en Austria y finalmente emigraron a Israel. Sirvió en las FDI, se estableció en Moshav Tkuma y permaneció profundamente comprometido con la tierra y su defensa, incluso después de ser evacuado durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las conmemoraciones continuaron el jueves con una sirena de dos minutos a las 10:00 a.m., cuando el país se detiene para recordar a las víctimas.

Yad Vashem estará abierto al público en general para una serie de ceremonias el jueves. Otras ceremonias y eventos se llevarán a cabo en varios lugares durante el día, terminando con una ceremonia a las 8:00 p.m. en la Casa de los Combatientes del Gueto.

