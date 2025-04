El Papa Francisco y su vínculo único con Israel y el pueblo judío – Henrique Cymerman

Henrique Cymerman, periodista y conocedor de la realidad del Medio Oriente, habló sobre el vínculo cercano y único que compartió con el Papa Francisco, especialmente en torno a temas sensibles como la situación en Gaza, la liberación de rehenes y la relación entre Israel y la Iglesia Católica. Durante su diálogo con Radio JAI, Cymerman detalló cómo comenzó su amistad con el Papa, quien lo conoció desde su época en los medios de comunicación, y cómo este vínculo se profundizó con el paso de los años.

“Todo comenzó en Buenos Aires en 2013, cuando di una conferencia en el hotel Alvear. Un hombre se acercó a mí y me dijo que el Papa me conocía y quería invitarme a Roma. No lo tomé en serio al principio, pero un mes después estaba en Santa Marta, siendo recibido por el Papa”, explicó Cymerman, quien destacó la sencillez y humildad del Papa durante su primer encuentro.

A lo largo de los años, Cymerman fue testigo de la dedicación del Papa Francisco a promover el diálogo interreligioso y de su involucramiento en cuestiones relacionadas con Israel y el pueblo judío. “El Papa me preguntó qué podía hacer por Israel y Oriente Medio, y me sorprendió su disposición a recibir ayuda. A pesar de contar con todo el Vaticano, él quería que nosotros actuáramos rápidamente en cuestiones cruciales”, relató el periodista.

Uno de los momentos más significativos que Cymerman recordó fue la visita histórica del Papa a Tierra Santa. “El Papa Francisco quería viajar a Israel, y a pesar de las dificultades, hizo todo lo posible por concretarlo. Fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a tomar decisiones rápidas, incluso cuando los protocolos vaticanos parecían lentos. Su relación con los líderes judíos fue profunda y sincera”, señaló.

Cymerman también destacó la empatía del Papa Francisco con las víctimas de Gaza y su dedicación a la liberación de rehenes, un tema que estuvo presente en sus últimos meses de vida. “El Papa estaba profundamente involucrado en el tema de los rehenes. Recibió varias delegaciones y estuvo en contacto constante con líderes mundiales para promover su liberación”, comentó el periodista.

Finalmente, el periodista reflexionó sobre la figura del Papa y las críticas que a veces recibió, especialmente de sectores más radicales. “El Papa siempre entendió la importancia del diálogo entre las religiones. Sus amigos más cercanos eran rabinos y líderes judíos. Lo que algunos no entienden es que, aunque había diferencias de opiniones sobre la situación en Gaza, el Papa nunca dejó de ser un hombre de paz, que entendía profundamente el dolor histórico del pueblo judío”, concluyó.

