“El manejo de la crisis en Israel es la razón por la cual hay inestabilidad política”

Israel vive días de mucho desconcierto debido a la segunda ola de coronavirus con cada vez mas infectados, sumado a las manifestaciones en contra del gobierno por el manejo de la crisis y los ataques de los últimos días de Hezbolláh en la frontera norte con Israel. Rajel Leghziel, es analista política y analizó la situación del país en diálogo con Radio Jai.

“El evento de ayer está controlado y neutralizado. Por muchos días las Fuerzas de Defensa de Israel estuvieron preparándose para un ataque, probablemente tenían alguna información que iba a haber algún tipo de incidente. Ayer hubo una represalia a una acción que hizo Hezbolláh. Se dice que se evitó algún tipo de infiltración con intercambio de fuego. Los habitantes de la frontera tuvieron que entrar a sus casas y abandonar las rutas. Después de algunas horas salieron a la normalidad y hoy todo está normal. Pero por supuesto las tensiones siguen y las fuerzas armadas están al tanto de lo que va a suceder y desplegaron fuerzas extra en la frontera”, dijo Leghziel.

“Hezbolláh es un satélite de Irán en la frontera con el Líbano. En los últimos años con la guerra civil de Siria, Hezbolláh dejo a un lado el conflicto con Israel y sus fuerzas estaban luchando dentro de Siria. Ahora están empezando a ver cuál es su nueva estrategia”.

“Israel en los últimos meses ha estado haciendo varios ataques dentro de Siria, según información extranjera, a instalaciones de armas de Irán. Esto es importante porque en un país como Siria, donde hoy en día rige la anarquía, lo último que quiere Israel es que Irán aproveche este vacío para organizar sus fuerzas e imponerse en Siria”, aseguró la analista.

“Los ataques en Irán no está definido quién fue. No hubo ninguna declaración oficial de Israel, pero probablemente esos ataques fueron en represalia por algún hecho, no se sabe con certeza. Podría ser Israel de la mano con Estados Unidos, ya que estos días vino un comandante estadounidense a hablar de estrategia militar. Hay que recordar que Irán no es solo enemigo de Israel, tiene otros incluyendo a Arabia Saudita que también tuvo ataques de Irán en sus instalaciones petroleras. Hay varias posibilidades, la lógica dice que Israel puede estar detrás de algunos ataques. Las FDI se están preparando dentro del país y más allá de las fronteras”.

Con respecto a la crisis política de las últimas semanas, la analista dijo que “en los últimos días se empezó a hablar de nuevo de elecciones, los israelíes estamos muy acostumbrados a esto. La crisis de salud, con la segunda ola de coronavirus, es muy fuerte y aún no está controlada. Hay muchos casos de coronavirus diarios. A la par tenemos las manifestaciones sociales que fueron resultado de las medidas que se tomaron en la primera ola porque hubo muchos afectados económicamente y esto generó una depresión social muy fuerte. Junto con esto se encuentra la gente que durante años lleva la necesidad de manifestar su posición en contra de Netanyahu. Así que todo se concentro en esta época tan complicada y salieron a las calles”.

“Los manifestantes son de todos los sectores de la sociedad, personas afectadas económicamente, jóvenes que quieren un mejor futuro y también los que están en contra de Netanyahu. La presión del primer ministro es muy fuerte. Toda medida que el gobierno tome en estas semanas serán reacciones a esta presión social. Netanyahu explica que quiere reactivar la economía a partir de los subsidios que darán. Las encuestas dicen que el apoyo a Netanyahu bajo especialmente en la última semana y también muestran que la gente no quiere elecciones”.

“La principal razón de por qué se habla de elecciones es la cuestión del presupuesto que se tiene que votar el 24 de agosto en el parlamento. Si el presupuesto no pasa, el parlamento se desintegra y automáticamente hay elecciones. Eso es lo que preocupa. Netanyahu propone hacer un presupuesto de algunos meses, hasta diciembre, por el coronavirus y después plantear otro presupuesto. La oposición está en contra y de no tener mayoría iremos a elecciones. Por eso están tratando de postergar esta votación para que no haya mayor estabilidad. Vivimos un caos político. El manejo de la crisis es la razón por la cual políticamente tenemos inestabilidad. El juicio es otro factor porque Netanyahu siempre hará lo posible por retrasarlo y no dar lugar a críticas”, finalizó Leghziel.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.