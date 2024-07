Se necesitan 10.000 soldados inmediatamente – Yoav Gallant

“Las Fuerzas de Defensa de Israel son una institución que nos pertenece a todos y no a ningún partido político. A diferencia de los aviones o las bombas, los soldados no pueden traerse del extranjero, por lo que necesitamos reclutar más”.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, comentó sobre el proyecto de ley haredí durante un debate en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa.

“Vine aquí en una fecha simbólica, el 1 de julio, día en que el servicio militar se reduce automáticamente de 32 a 30 meses, en lugar de aumentar de 32 a 36 meses, como dije en el proyecto de ley hace unos cuatro meses. ¿Por qué propusimos esto? Porque necesitamos soldados”.

“Ayer estuve en Rafah y conocí a muchos soldados de reserva y reclutas que están dispuestos a todo, pero esperan de nosotros solidaridad. Creo que también hay una cuestión de valores: en la realidad en la que nos encontramos, donde hemos perdido más de una brigada, es imposible eximir a comunidades enteras del servicio. Es con este espíritu con el que he actuado desde el comienzo de mi mandato”.

“Actué tanto desde abajo como desde arriba, me reuní con representantes de varios partidos, intentamos llegar a todo tipo de acuerdos y soluciones, pero tampoco logramos encontrar una solución para esta cuestión”.

“Mirad la situación en la que nos encontramos: necesitamos más soldados. Estos soldados deberían proceder del servicio militar obligatorio, de la reserva y de la población ultraortodoxa, que debería alistarse cada vez más. En la práctica, el Gobierno no ha tomado la decisión de los 36 meses, como yo mismo había propuesto en un proyecto de ley en febrero, si no me equivoco. El Ministerio de Hacienda se opuso a la idea de los 36 meses por razones económicas, el Ministerio de Justicia y el Fiscal General pusieron trabas y, cuando pedimos que se aumentara la edad de exención en un año, se nos permitió hacerlo por el bien de la igualdad, pero sólo durante tres meses, y cuando ustedes terminaron de redactar la ley, ese plazo ya había pasado”.

“Aquí en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa tampoco hemos conseguido llegar a un acuerdo sobre este tema y hoy estamos liberando a 6.700 personas de la reserva. Todos los vectores se mueven en la dirección opuesta a la que necesitamos: a diferencia de los aviones y las bombas, los soldados no pueden ser traídos del extranjero”.

“Vine aquí, en primer lugar, para decirles, mis amigos, miembros de la Knesset: el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel no son instituciones ajenas, no pertenecen a ningún partido, son nuestras, de todos nosotros, todos somos socios, de todas las deografías, de todos los lugares, y necesitamos a los soldados. Ahora los soldados están listos, pero quieren refuerzos, quieren unidad, quieren apoyo, y lo veo en todas partes donde me encuentro con los soldados, así que pongo este tema sobre la mesa”.

