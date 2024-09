Sólo en Israel

Yo siempre me he reído diciendo que a los jaialim (los soldados) les regalan cosas solo por ser jaialim y que a mí nunca me han regalado nada, por ende, es falso.

Pero ayer después de un día agotador en la base, decidí volver a mi casa, me subí al tren. Llegado a Haifa pasé por la farmacia y cuando estaba esperando el bus 2 niños se me acercan y me dicen “gracias por cuidarnos” y me dan un abrazo, no supe que responder, pero por primera vez en 6 meses desde que entre al ejército sentí que he hecho algo por este país.

Sigo esperando el bus y me doy cuenta que se me olvido la llave de mi casa en la base (muy imbécil de mi parte) así que me desesperé y le escribí a un amigo para que me aloje en su casa esta noche y al día siguiente me voy temprano a la base a seguir con el curso. En la casa estaba el hermano y justo se iba al gym así que decidí salir con él porque tampoco tenía cargador… a todo esto yo estaba con uniforme de soldado. Mi plan era comprar cargador, comida y devuelta a la casa. Justo nos quedamos hablando un ratito afuera del gym, el hermano entra al gym, yo empiezo a buscar donde comprarme el cargador y un grupo de 3 viejos que estaban tomando cerveza en la bencinera me llaman y me dicen “jaial ven!! ¿Eres de argentina?” A lo q le respondo que no q soy chileno, me empezaron a hacer preguntas de “¿Dónde vivo aca en Israel? ¿Dónde sirvo en el ejercito?” hasta que me preguntaron si era jaial boded (soldado solitario) a lo que respondí que sí, y vuelven las preguntas “¿Vives solo? ¿Tienes donde pasar Shabat?, ¿Tienes familia en Israel?” Y termina invitándome a sentarme a tomar algo con ellos, me pregunta si cené, le respondo que no y me dice “toma 50 Shekalim anda a comprarte una pizza” el otro viejo de al lado me dice “toma otros 50 shekalim cómprate la pizza”

Yo finalmente después de hacerme de rogar que no necesito ayuda y que estoy bien termino yendo a comprar la pizza, en la pizzeria me regalan una coca por ser jaial y a lo que salgo me llaman devuelta los viejos y me dicen “toma 50 shekalim más, aca en Israel todos somos familia y a nuestros jaialim los cuidamos y los amamos como si fuesen nuestros hijos” en ese momento no supe que hacer, se me puso la piel de gallina, no sabia si llorar de la emoción o de la felicidad. Había tenido un día demasiado agotador donde todo iba de mal en peor y 3 viejos en una bencinera me hicieron creer que todavía hay gente buena en este mundo.

Moraleja de la historia,

Ser jaial boded es difícil, que tus papás vivan a 13.000 km de distancia es difícil. Pero aca en Israel es el único país donde hasta el señor más desconocido es un conocido, que, aunque no te conozca te va a invitar a Shabat, que aunque el país este en guerra, la gente esta unida, que un jaial boded nunca está solo, siempre esta acompañado por alguien y siempre ese alguien se preocupa por ti. Que el Israeli AMA a sus soldados. Que aunque no ande con una M16 por la calle los niños te ven como héroe.

Por esto y mucho más es que amo este país, su sociedad, su gente y su cultura.

עם ישראל חי 🇮🇱💪🏽

