En una emotiva entrevista, el Dr. Alejandro Roisentul, médico maxilofacial del Hospital Ziv en Sfat, relata la dura realidad que enfrentan los habitantes del norte de Israel, quienes viven bajo la constante amenaza de misiles y ataques.

“Hace más de un año que no se vive con normalidad, prácticamente todo está parado, el comercio está destruido, y más de 60,000 personas han tenido que desplazarse”, explica Roisentul, quien ha sido testigo de la devastación en ciudades como Kiriat Shmona y Metula, que han sido alcanzadas por los disparos provenientes del Líbano.

Roisentul, quien también se desempeña en el hospital tratando a los heridos de guerra, describe el heroísmo de los soldados israelíes. “Los soldados heridos no quieren quedarse en el hospital; me piden que los atienda rápidamente porque deben volver al frente. ‘Mis amigos están allá, tenemos que seguir luchando’, me dicen”, comparte el médico, destacando el valor y el patriotismo de quienes defienden a Israel. Este testimonio refleja el profundo sentido del deber que motiva a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cuyo ejército ha demostrado una inquebrantable moral y resiliencia en la defensa de la nación.

Además, el galeno subraya la fortaleza colectiva de la sociedad israelí, que, a pesar de vivir bajo amenaza constante, sigue adelante. “Todos los ciudadanos de Israel se han transformado en verdaderos héroes. La fortaleza espiritual y anímica que requiere vivir así durante más de un año es indescriptible”, señala Roisentul. Esta unidad nacional se refleja en la disposición de cada israelí para contribuir al esfuerzo colectivo en la defensa de la patria.

Finalmente, el médico ofrece una visión de esperanza, aunque realista, sobre el futuro del conflicto. “Esta guerra no se terminará hasta que se devuelvan a los 101 rehenes en Gaza. No hay término de guerra sin devolver a los rehenes”,depende de Irán que es el que maneja la botonera afirma con firmeza, reconociendo la difícil realidad, pero destacando que la causa de Israel es justa y necesaria. La lucha por la sobrevivencia y la dignidad del pueblo judío continúa.

Escucha la entrevista completa para conocer más sobre el impacto de la guerra en Israel y la valentía de quienes luchan por un futuro de paz y prosperidad.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai