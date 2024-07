El director del Hospital Shifa fue puesto en libertad: “Envíen al jefe del Shin Bet a casa”

Abu Salmiya fue liberado junto con varias decenas de habitantes de Gaza que fueron arrestados debido a la falta de espacio en las celdas de la prisión. Los ministros discutieron en el grupo de WhatsApp del gobierno. Ben Gvir se ofreció a despedir a Ronan Bar, el Ministro Arbel atacó al Ministro de Seguridad Nacional. Gallant: “El Ministro de Defensa no sabía de la decisión”

Decenas de habitantes de Gaza fueron liberados hoy (lunes), incluido el director del Hospital Shifa, Mohama Abu Salmiya. El hospital Shifa, según las FDI y las instituciones de seguridad, fue utilizado como “infraestructura terrorista” durante años, e incluso llevaron a los secuestrados allí . Cabe señalar que en los últimos meses los detenidos han estado regresando a Gaza, sin ser detectados y en silencio, debido a la falta de celdas carcelarias en Israel.

Después de que se anunció la liberación, los ministros del gobierno estaban furiosos por la decisión y el grupo de WhatsApp estaba alborotado. El Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, escribió que “es hora de enviar al jefe del Shin Bet a casa, él hace lo que quiere”. Lleva una política independiente y en los debates se ha convertido en un oficial de los terroristas. Gallant está con él al máximo. Ellos controlan al gabinete y al gobierno”.

La oficina de Gallant dijo a la prensa que “el Ministro de Defensa no estaba al tanto de la decisión de liberar al director del Hospital Shifa”. La oficina dijo que la decisión no pasó por él y que fue una decisión de las FDI y Shin Bet, aparentemente debido a la difícil situación del encarcelamiento en prisiones y centros de detención.

El Ministro Amichai Shikli pidió aclaraciones al Ministro de Defensa Gallant tras la liberación: “¿Por qué está este hombre en cuyo hospital fueron asesinados nuestros rehenes y en cuyo hospital funcionaba el cuartel general de Hamás liberado?”. La ministra Orit Struck exigió una reunión del gabinete para tratar el asunto y preguntó por qué autoridad fue liberado el director del hospital. El Ministro Karai escribió: “Israel necesita un nuevo liderazgo en materia de seguridad, desde la base hasta los tefahot. Un liderazgo que esté comprometido con el espíritu y el heroísmo de los combatientes como lo está el Primer Ministro. Y una hora antes está bien. ”

Más tarde, el Ministro Moshe Arbel preguntó a Ben Gvir: “Sé que este no es el foro y, lamentablemente, ya todo se está filtrando, pero sólo en abril aprobamos un recorte horizontal en favor de casi 500 millones de shekels para lugares de confinamiento adicionales que estaban probablemente no se haya implementado. ¿Dónde está su responsabilidad en este asunto? Ben Gvir respondió: “Inmediatamente añadimos 500 plazas y estamos construyendo alas. Es cierto, en este momento están abarrotadas, pero no se liberan porque están abarrotadas o están en tiendas de campaña. Basta con ser amable”.

El ministro Karai respondió: “Con el debido respeto, liberar a terroristas por “falta de espacio” no es más que una pobre excusa”. El ministro Margi añadió: “El director del hospital Shifa probablemente será asesinado en Gaza por Hamás. Y el entendimiento lo entenderá, espero que además de las velas le hayan pegado algunas cosas más”.

“No vinieron a salvar a Noa, ahora liberan al responsable de su asesinato”

Los padres de Noa Marciano , cuyo cuerpo fue recuperado en la zona de Shifa y asesinado en el hospital, también atacaron la decisión: “Noa fue desatendida antes del 7 de octubre, al no escucharla. Fue desatendida el 7 de octubre cuando no vinieron”. para salvarla. También fue descuidada más tarde cuando no hicieron lo suficiente para traerla a casa con vida. Y ahora, siete meses después de que la enterramos, el Estado de Israel decide liberar a quienes son directa o indirectamente responsables de su asesinato.

Las familias de los secuestrados del Foro de Tikva respondieron: “Mientras nuestros seres queridos estaban cautivos por Hamás, Israel liberó al principal asesino y colaborador de Hamás, el director del Hospital Shifa, el que escondía los nidos terroristas de Hamás, incluidas armas y búnkeres, donde Los secuestrados israelíes también fueron asesinados bajo su atenta mirada. En lugar de utilizarlo como moneda de cambio, Israel lo libera junto con docenas de otros “no involucrados”.

La conversación en el grupo gubernamental de WhatsApp continuó y el Ministro Struck afirmó que “los trabajadores administrativos deben ser liberados antes de que se libere a los terroristas, en mi opinión esto es una violación de los objetivos de la guerra. Ningún nivel profesional tiene la autoridad moral para tomar tales decisiones”. “. El ministro criticó la noticia, según la cual Gallant “no lo sabía”: “El teatro del absurdo, no sé qué es peor: liberar a los terroristas o no saberlo. Simplemente anarquía. Váyanse a casa”.

Las FDI y el Shin Bet anunciaron el arresto de Abu Salmiya el 23 de noviembre. Fue interrogado en el campo y entregado al Shin Bet, junto con varios médicos que fueron arrestados. El director del hospital fue arrestado después de que se revelaran muchas pruebas de que el hospital, bajo su dirección directa, servía como cuartel general del terrorista Hamás. La organización utilizó muchos recursos, incluida la electricidad, para mantener los sistemas de túneles construidos debajo del hospital. Además, Hamás almacenó muchas armas dentro y alrededor del hospital.

Informe de Canal Kann

