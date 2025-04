El laberinto de los registros de propiedad en Israel

Hoy quiero hablar de un tema que parece técnico, tiene un gran impacto en la vida real de muchas personas en Israel: el caos que a veces existe en los registros de propiedades en Israel, que muchas veces puede determinar si una persona puede vender su casa, heredar un terreno o incluso vivir legalmente en una propiedad.

Resulta que en Israel todavía existen muchísimas propiedades cuyo registro legal fue hecho hace décadas, incluso antes de la creación del Estado. ¿Qué pasa con esos registros antiguos? Que muchas veces están incompletos, son confusos, o simplemente no reflejan quién es el dueño real hoy en día.

Por ejemplo, puede haber terrenos que fueron comprados por familias hace 80 o 90 años, pero cuyos herederos están hoy completamente perdidos: no saben cómo demostrar que el terreno es suyo, porque el nombre del abuelo aparece en el registro… ¡pero sin número de documento! O porque el abuelo nunca emigró a Israel y no tenía número de identidad israelí.

¿Y qué dice el Estado? Que no alcanza con que tu abuelo se llamaba igual que el que figura en el registro. Para el gobierno, pueden ser dos personas distintas… y si querés probar lo contrario, la carga de la prueba es toda tuya. El Estado no te ayuda a cruzar datos ni a comprobar vínculos familiares.

Este tipo de situaciones se vuelven más complicadas con el paso del tiempo. A medida que las generaciones se multiplican, los derechos sobre un mismo terreno se dividen entre más herederos, y todo se vuelve un gran rompecabezas legal.

¿Y cómo se resuelve? con documentos originales que prueben la historia del terreno, y con Con mucha paciencia. Muchas veces es necesario reconstruir la información registral

Pero no solo estamos hablando de terrenos antiguos. También hay edificios modernos con problemas. Hay muchísimos casos de Empresas constructoras quebradas o desaparecidas, con la inscripción de las unidades incompleto, que requiere a veces, intervención judicial.

Se trata muchas veces como armar un rompecabezas legal complicado, y por eso el consejo para quien adquiere una propiedad en Israel es: no dejar para mañana el tema de la inscripción de los derechos en los Registros de la Propiedad

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

