Después de 80 años en una tumba nazi, el héroe judío estadounidense de la Segunda Guerra Mundial es enterrado nuevamente bajo la Estrella de David

El primer teniente Nathan B. Baskind fue asesinado en Normandía después del Día D. Su cuerpo nunca fue devuelto, pero gracias a la dedicación y la nueva tecnología, el suyo es uno de los pocos funerales judíos del lugar.

NORMANDIA, Francia — Samantha Baskind nunca conoció a su tío abuelo Nathan, un oficial judío del ejército de los Estados Unidos que murió en combate durante la Segunda Guerra Mundial hace más de 80 años. Pero hoy, “el tío Nate” está cambiando su vida de maneras que ella nunca podría haber imaginado.

Mientras crecía, Samantha escuchó historias sobre la vida y el servicio de su tío: un orgulloso hombre de familia, estadounidense, soldado y judío. Pero las circunstancias que rodearon su destino fueron un misterio.

El primer teniente Nathan B. Baskind murió en acción durante la batalla de Cherburgo el 23 de junio de 1944, y su cuerpo se consideró “irrecuperable” durante décadas. Sin que su familia lo supiera, los restos de Baskind fueron enterrados en una fosa común en un cementerio de guerra alemán, mezclados con los de los mismos soldados contra los que luchó.

La semana pasada, eso cambió, y Baskind ahora reposa bajo una estrella de David en el Cementerio Americano de Normandía en Francia, gracias a esfuerzos exhaustivos que trascendieron la cultura, el idioma y la religión, cerrando una notable saga que unió a antiguos enemigos y cerró una historia aún familia en duelo.

Nacido en 1916, en Pittsburgh, Pensilvania, Baskind sirvió en el 899.º Batallón de Destructores de Tanques del Ejército de EE. UU., al mando de un pelotón de cuatro cazacarros M-10. El 6 de junio de 1944 aterrizó en Utah Beach el día D. El 23 de junio, apenas 17 días después, perdió la vida luchando en Normandía.

Después de la muerte de Baskind, su padre, Abe, buscó persistentemente información del ejército sobre el destino de su hijo durante varios años. En julio de 1949, Abe finalmente recibió una carta definitiva en la que se afirmaba que los restos de Baskind eran “irrecuperables”. La carta, escrita por el teniente coronel WE Campbell, concluía con lo siguiente: “Que el conocimiento del honorable servicio de su hijo a su país sea una fuente de consuelo sostenido para usted, que entregó a su ser querido en circunstancias tan difíciles que no existe No hay tumba ante la cual rendir homenaje”.

Según un informe publicado el mes pasado por la Agencia de Registro de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate (DPAA, por sus siglas en inglés), Baskind y otro soldado fueron emboscados mientras exploraban el terreno de sus cazacarros. Aunque herido, el segundo hombre escapó y reportó que Baskind había muerto, pero los intentos de recuperar su cuerpo no tuvieron éxito. Después de la guerra, los registros revelaron que Baskind había sido capturado, murió en un hospital alemán y fue enterrado en Cherburgo. En 1957, la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) encontró la placa de identificación de Baskind, pero sus restos no pudieron ser identificados individualmente y fueron enterrados en una fosa común en el Cementerio de Guerra Alemán de Marigny junto con docenas de combatientes alemanes.

Caso resuelto por un genealogista de Nueva Jersey

El redescubrimiento del lugar de descanso de Baskind comenzó con Eric Feinstein, un genealogista de Clifton, Nueva Jersey. En 2022, Feinstein notó el nombre de Baskind en una foto publicada en el sitio web de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra y, reconociendo sus orígenes no alemanes, investigó más a fondo.

Después de enterarse de que Baskind era judío, Feinstein se puso en contacto con Operation Benjamin, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar los recuerdos de los soldados judíos estadounidenses que hicieron el máximo sacrificio. Shalom Lamm, cofundador del grupo e historiador jefe, reconoció de inmediato la importancia de esta historia. Ante las pruebas circunstanciales que apuntaban a que Baskind estaba enterrado en una fosa común en Marigny, Lamm se puso en contacto con la familia de Baskind, que expresó su deseo de que los restos fueran desenterrados y se les diera un entierro judío apropiado.

“Cada parte del proceso estuvo plagada de dificultades”, dijo Lamm. Las consideraciones éticas y religiosas judías plantearon un desafío, ya que dicha exhumación requería la aprobación de las autoridades religiosas.

El equipo de la Operación Benjamín voló a Israel para reunirse con la personalidad destacada de la Torá, el rabino Asher Weiss, quien inicialmente dudó pero finalmente dio su consentimiento y apoyo al proyecto.

Luego, el equipo contactó a Steffen Seibert, el embajador alemán en Israel, quien comprendió el significado histórico de recuperar a un oficial judío estadounidense de una fosa común alemana y facilitó el contacto con la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra.

“Es un tipo muy especial que claramente se preocupa profundamente por el pueblo judío”, señaló Lamm.

La Operación Benjamin obtuvo entonces el permiso de los funcionarios alemanes y franceses para exhumar los restos y realizarles pruebas de ADN.

“En todos los niveles, estábamos tratando con altos responsables de la toma de decisiones, y todos lo entendieron, todos lo entendieron”, dijo Lamm.

Confirmación de identidad a través del ADN.

A pesar de las duras condiciones climáticas y la arcilla ácida, que dificultaron la recuperación del ADN, la Operación Benjamín exhumó con éxito los restos en diciembre de 2023.

“No es frecuente que tengamos experiencia en analizar huesos de esta edad”, admite Erin Sweeney McBride, vicepresidenta de operaciones forenses de Bode Technology, un laboratorio de ADN privado con sede en Virginia encargado de identificar los restos de Baskind.

El proceso de identificación comenzó con la prueba de cuatro fémures y un húmero. Se molió una pequeña sección de cada hueso hasta convertirla en un polvo fino, se mezcló con reactivos y se dejó en remojo para aislar el ADN, creando lo que se conoce como extracto de ADN.

El enfoque inicial se centró en el ADN nuclear, que es único para cada individuo, pero este método es un desafío con muestras degradadas.

“Mucha gente piensa que sólo tiene que ver con la edad de la muestra, pero en realidad tiene más que ver con las condiciones”, explicó Sweeney McBride. “El nivel de degradación y cosas como el agua, el sol o las bacterias degradan el ADN. En este caso, nos preocupaba el nivel freático de la tumba y las bacterias, además de la edad”.

A pesar de los desafíos, hubo un éxito inicial.

“Mostramos posibilidades de un partido, pero necesitábamos más apoyo para confirmarlo”, dijo.

A continuación, las pruebas de ADN del cromosoma Y vincularon los restos con un pariente paterno, lo que confirmó la coincidencia con Baskind. Por último, las pruebas de ADN mitocondrial en el húmero proporcionaron una coincidencia materna, lo que consolidó la identificación.

“Las condiciones sobre el terreno eran horribles”, recordó Lamm al describir la exhumación. “Pero obtuvimos coincidencias espectaculares. Dios estaba cuidándonos”.

Charles K. Djou, secretario de la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla (ABMC), la agencia gubernamental que administra los cementerios militares estadounidenses en el extranjero, explicó la importancia de tal éxito.

“La tecnología moderna, con la identificación por ADN, nos ha permitido realizar identificaciones que hace varias décadas simplemente carecíamos de la tecnología para poder realizar”, afirmó Djou. “Estamos muy entusiasmados de que con la tecnología de identificación del siglo XXI podamos identificar a un soldado y darle el entierro adecuado”.

Reentierro en Normandía

La ABMC ahora enfrentaba un desafío único con el nuevo entierro de Baskind en el Cementerio Americano de Normandía, combinando honores militares con tradiciones judías.

El cementerio sirve como lugar de descanso final para más de 9.300 soldados estadounidenses que lucharon y murieron en la campaña de Normandía, incluidos 152 judíos, aunque ninguno de los entierros había sido supervisado de cerca para garantizar el cumplimiento de la ley judía en ese momento.

Los entierros nuevos en este cementerio son extremadamente raros, reservados únicamente para soldados que habían desaparecido en combate y que han sido descubiertos e identificados recientemente. El entierro de Baskind es una de las cuatro ocasiones de este tipo y el primer funeral celebrado allí según la tradición judía. La ABMC permitió un entierro militar y judío completo, descrito por Lamm como “el colmo de la elegancia y el colmo de la dignidad”.

El 23 de junio de 2024, exactamente 80 años después del día en que el primer teniente Nathan B. Baskind murió en combate, sus restos fueron enterrados bajo una estrella de David.

Djou destacó la rareza y la importancia de este evento.

“Estamos enterrando al teniente Baskind con todos los honores militares, 80 años después de su muerte”, dijo. “La mayoría de nuestros entierros tuvieron lugar después de las guerras mundiales. Es un gran testimonio para los Estados Unidos y el pueblo estadounidense que nos comprometemos a traer a nuestros héroes caídos a casa, sin importar cuánto tiempo lleve”.

“Hoy, una cicatriz irregular en mi familia se curará al menos parcialmente”, dijo Samantha Baskind durante un emotivo elogio en el funeral. “Estamos aquí para finalmente rendir homenaje a un gran héroe de guerra judío estadounidense, un hijo, un hermano, un tío muy querido y extrañado desesperadamente. Que su recuerdo sea de bendición”.

Décadas de incertidumbre y preguntas sin respuesta finalmente llegaron a una conclusión conmovedora y significativa.

“Desde una perspectiva familiar, hay un cierre”, dijo Lamm. “No hay nada peor que un niño perdido y sin saber dónde está. Es lo más triste del mundo”.

A la ceremonia asistieron oficiales militares, dignatarios, representantes de las organizaciones involucradas y miembros de la familia de Baskind. Entre los presentes se encontraba Jonathan Conricus, ex portavoz internacional de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien reflexionó sobre la importancia de la ceremonia.

“Estamos aquí en la ocasión solemne, pero yo diría feliz, de llevar finalmente al descanso eterno los restos de Nathan B. Baskind, quien fue enterrado en una tumba estadounidense adecuada entre sus compañeros soldados estadounidenses”, dijo Conricus. “Debemos estar agradecidos por el sacrificio que hicieron estos valientes hombres y mujeres jóvenes, el sacrificio supremo. Debemos ser respetuosos con su herencia y creo que la Operación Benjamín lo logra de una manera tremenda”.

Conricus también destacó las lecciones que se pueden extraer de la Segunda Guerra Mundial, en particular la necesidad de permanecer alerta contra el odio y la intolerancia.

“Muchas personas se muestran complacientes cuando se enfrentan al odio, al racismo, a la intolerancia y al antisemitismo”, dijo, subrayando el deber permanente de estar en guardia contra las nuevas formas de maldad y de antisemitismo, estableciendo paralelismos entre las luchas pasadas y presentes.

Al reflexionar sobre la naturaleza histórica de la identificación, exhumación y entierro de Baskind, Lamm recurre a la Torá para explicar el “por qué” de la misión de la Operación Benjamín. Después de 210 años en cautiverio, mientras millones de esclavos se preparaban para salir de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, Aarón y Miriam, la narración se detiene para resaltar un momento crucial del Éxodo.

“En el momento en que están a punto de partir, ¡boom!, la narración se detiene en seco”, dijo Lamm. “Se detiene por completo y el versículo dice: ‘Moisés se llevó consigo los huesos de José’. Porque los israelitas prometieron que lo sacarían de Egipto”.

Lamm cree que este acto subraya una lección eterna: “Nunca dejas atrás a tus héroes”.

