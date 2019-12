Theda Bara: La reina del cine mudo

Theodosia Burr Goodman, conocida artísticamente bajo el seudónimo de Theda Bara; fue la actriz estadounidense mas famosa en la época del cine mudo. Nació en 1885 en una familia judía de clase media baja de inmigrantes. Creció en el barrio judío de Avondale, en Cincinnati. Su padre, Bernard Goodman, era un comerciante judío procedente de Polonia. Tenía dos hermanas (una de ellas, Lori, en realidad llamada Esther, llegó a hacer pequeños papeles en algunas películas). Desde joven, Theo mostró una gran inclinación a las artes escénicas, hasta el punto que, tras acabar sus estudios decidió encontrar trabajo en el mundo del espectáculo.

Una vez en Los Ángeles, en 1914, comenzó a trabajar como extra (la primera película fue The Stain, estrenada en 1915) hasta que llegó su gran oportunidad, bajo el nombre de A fool there was y estaba dirigida por Frank Powell. Aunque Theda ya estaba considerada como vieja para protagonizar un papel (tenía treinta años, en una época en la que no se concebía una protagonista mayor de veinticinco), su especial personalidad hizo que los productores se fijasen en ella. Theo se convirtió en la primera estrella prefabricada por unos estudios cinematográficos, que explotaron su imagen de vampireza le cambiaron el nombre a Theda Bara. Para el gran público, Theda había nacido en 1890 hija de una concubina egipcia y su amante, un artista francés, en pleno Sahara, e incluso conocía misteriosos rituales mágicos orientales. Fue todo un éxito. 1915 dio lugar a seis películas más protagonizadas por Theda, que culminó el año con una de sus obras más famosas, Carmen, pero, sin duda, la película que la catapultaría a la fama absoluta sería Cleopatra de J. Gordon Edwards en 1917, una de las primeras adaptaciones de la vida de la reina de Egipto, donde aparecía con escaso vestuario. El filme no se ha conservado.

Dos años después, en 1921, y tras su matrimonio con Charles Brabin, Theda se retiró, aunque colaboró en el rodaje de Madame Mystery en 1926, poniendo entonces el punto final definitivo a su carrera. La razón de su retiro fue que Brabin no deseaba que ella actuase; en efecto, todas sus colaboraciones en películas desde su matrimonio las hizo sin el consentimiento de su esposo, mientras éste se hallaba en el extranjero. En contra de la imagen de vamp que tenía en sus películas, Theda era en realidad una mujer en extremo tímida y tranquila en su vida privada. De sus más de 40 films, solo se conservan 3 y medio, los demás entran dentro de la categoría de film perdido; dentro de estas obras maestras perdidas se encuentra precisamente su película más famosa: Cleopatra.

Solía decir: Tengo la cara de una vampiresa, pero el corazón de una feminista. La gente se cree ciegamente lo que ve en la pantalla. Piensa que los artistas somos idénticos a nuestros personajes. Han llegado a romper carteles con mi imagen por eso, incluso una vez una mujer llamó a la policía porque su hijo estaba hablando conmigo. Estoy condenada a seguir haciendo papeles de vampiresa durante toda mi vida. Creo que es porque la humanidad necesita que le repitan la misma lección de moralidad una y otra vez.

A la edad de 69 años, Theda falleció en un hospital de Los Ángeles a causa de un cáncer abdominal

Fuente: Personalidades Judías de Todos los Tiempos.