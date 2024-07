El primer ministro dice que fue un “grave error” liberar al director del hospital de Gaza; un comité supervisará futuras liberaciones

El servicio penitenciario rechaza la denuncia de hacinamiento y publica un vídeo de la celda de Abu Salmiya; el jefe del Shin Bet habría enviado una carta a los ministros advirtiendo que las prisiones llenas eran una “bomba de relojería”.

El primer ministro Benjamin Netanyahu criticó el lunes la decisión de liberar al director del hospital más grande de Gaza de la prisión de Israel como un “grave error”, al tiempo que trató de desviar la culpa por la medida.

Mientras los funcionarios de seguridad y los líderes electos continúan intercambiando recriminaciones por la liberación de Mohammad Abu Salmiya, Netanyahu ordenó la creación de un organismo interinstitucional para supervisar las futuras decisiones de liberación de los detenidos después de sus interrogatorios.

En noviembre, las tropas de las FDI arrestaron a Abu Salmiya bajo sospecha de haber permitido que Hamás utilizara el hospital de la ciudad de Gaza como centro de operaciones. Fue detenido y llevado para ser interrogado por el Shin Bet cuando intentaba evacuar la Franja hacia el sur a través de un corredor humanitario operado por las FDI.

Los medios palestinos informan que Israel ha liberado en la Franja de Gaza a unos 55 detenidos palestinos, entre ellos el director del Hospital Shifa, Mohammad Abu Salmiya.

Pero el lunes, estaba de regreso en Gaza, y las imágenes de él siendo recibido a su regreso provocaron una furiosa oleada de acusaciones y contrademandas por su liberación, que el Shin Bet dijo haber aprobado, debido a la falta de espacio en las cárceles para los miles de detenidos arrestados por Israel en la Franja.

En una declaración el lunes por la noche, Netanyahu enfatizó que la decisión de liberar a Abu Salmiya se tomó sin el conocimiento de los líderes políticos ni de los jefes de las agencias de seguridad.

“La liberación del director del Hospital Shifa es un grave error y un fracaso moral”, afirmó. “El lugar de este hombre, bajo cuya responsabilidad fueron asesinados y retenidos nuestros secuestrados, es la cárcel”.

El comunicado decía que representantes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas de Defensa de Israel, el Shin Bet y el Consejo de Seguridad Nacional formarían un organismo para aprobar la liberación de los detenidos cuyos interrogatorios habían sido completados.

El comunicado no especificó si el cuerpo se limitaría a los detenidos capturados en Gaza.

El primer ministro dijo que se reuniría el martes con el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, para recibir los resultados de una investigación sobre la decisión de liberar a Abu Salmiya, junto con otros 55 detenidos palestinos.

Netanyahu dijo anteriormente que el Tribunal Supremo era al menos parcialmente responsable de la liberación; los líderes de la oposición dijeron que el gobierno había fracasado y debería irse a casa; y el Shin Bet dijo que había estado advirtiendo durante un año que no había suficientes celdas para retener a los sospechosos, pero que el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y otros en el gobierno habían ignorado sus preocupaciones.

Rechazando las afirmaciones del Shin Bet de que las cárceles estaban superpobladas, el Servicio Penitenciario de Israel publicó imágenes del interior de la celda en la que supuestamente se encontraba Abu Salmiya, donde se veía a guardias de la prisión en la entrada de la celda apuntando con armas y gas pimienta a ocho prisioneros que estaban arrodillados al otro lado de la habitación de amplio tamaño.

“Las imágenes de la celda de detención del director del Hospital Shifa muestran que el detenido estuvo recluido en prisión y no fue liberado debido al hacinamiento en la prisión”, afirmó el IPS en un comunicado.

“Tiene una cama y hay otros detenidos junto a él en la celda, por lo que toda la afirmación de que fue liberado debido a la falta de espacio en la prisión es fundamentalmente infundada”, se lee en el comunicado, añadiendo que el servicio no decide qué prisioneros liberar.

El IPS indicó que desde el 7 de octubre se ha acelerado la construcción de espacios adicionales en la prisión, añadiendo 2.500 plazas para presos de seguridad, mientras que en los próximos meses se añadirán 936 plazas nuevas. Se construirán otras 1.200 plazas antes de fin de año, como parte de un proyecto de construcción de emergencia.

Pero según las noticias del Canal 12, el director del Shin Bet advirtió hace apenas cinco días que las prisiones desbordadas se convertirían en una “bomba de tiempo” y que Israel se vería obligado a liberar a los prisioneros de seguridad.

“Las condiciones físicas y mentales de vida pueden llevar a actos de violencia dentro de las cárceles y prisiones, y algunos reclusos ya están planeando actos de violencia y venganza”, escribió Bar en una carta enviada al primer ministro, al ministro de Defensa, al ministro de Seguridad Nacional, al asesor de seguridad nacional, al secretario militar de Netanyahu, al jefe del IPS y al fiscal general, según el informe.

Según la carta de Bar, las condiciones de los presos estaban empeorando, ya que las cárceles sólo tenían capacidad para 14.000 presos, pero en realidad albergaban a 21.000.

Esta fotografía sin fecha, tomada en el invierno de 2023 y proporcionada por Breaking the Silence, un grupo de denuncia de irregularidades formado por ex soldados israelíes, muestra a palestinos con los ojos vendados capturados en la Franja de Gaza en un centro de detención de la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel. (Breaking The Silence vía AP)

“La crisis carcelaria tiene consecuencias estratégicas negativas para Israel, en primer lugar y sobre todo en términos de legitimidad internacional para la continuación de la guerra. Esto supone un peligro para el futuro de la seguridad del país”, escribió, añadiendo que las malas condiciones de los presos podrían considerarse delitos según el derecho internacional y perjudicarían la capacidad de Israel para defenderse de posibles órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional.

El Shin Bet se negó a hacer comentarios sobre la supuesta carta.

Ben Gvir había culpado anteriormente a Bar por la liberación de los prisioneros, calificándolo de acto de “imprudencia en materia de seguridad” y exigiendo su expulsión.

Funcionarios de la oficina de Netanyahu dijeron al sitio de noticias Ynet que, debido al cierre ordenado por la corte del campo de detención de Sde Teiman, el Consejo de Seguridad Nacional sugirió que las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet elaboraran una lista de prisioneros que podrían liberar para hacer lugar en otras instalaciones. El consejo también solicitó al Tribunal Supremo que otorgara una prórroga de tres días para resolver los problemas relacionados con el cierre de Sde Teiman.

Sin embargo, los prisioneros fueron liberados el lunes, sin verificar sus identidades, según el informe.

El mes pasado, los abogados del estado dijeron al Tribunal Superior de Justicia que los reclusos detenidos en Sde Teiman, que abrió después del 7 de octubre, serían trasladados gradualmente a instalaciones de detención permanente después de que grupos de derechos humanos denunciaran que había habido abusos a los reclusos.

Tras su liberación, Abu Salmiya dijo el lunes que él y otros prisioneros fueron sometidos a “severas torturas” en cárceles israelíes, repitiendo afirmaciones hechas por otros habitantes de Gaza que fueron detenidos y luego liberados.

“Varios reclusos murieron en los centros de interrogatorio y fueron privados de alimentos y medicinas”, denunció Abu Salmiya, quien dijo que todavía tenía un pulgar roto.

“Durante dos meses, ningún preso comía más que una barra de pan al día”, afirmó. “Los detenidos eran sometidos a humillaciones físicas y psicológicas”.

El jefe médico dijo que nunca se había presentado ningún cargo contra él.

Los militares han negado que se hayan producido abusos generalizados contra los prisioneros y han dicho que cualquier acusación será investigada.

