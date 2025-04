Francesco Lucrezi: “La gente del mal”

“No hay una forma honorable de matar, ni una forma educada de destruir. No hay nada bueno en la guerra, excepto su fin”. Esta frase de Abraham Lincoln es elegida por Vincenzo Santo para abrir su prefacio a su libro Palestina atormentada. Entre agravios y razones (Edizioni Artestampa, Módena, 2024, pp. 332, euro 22). “Con tal de que -añade el autor- la guerra tenga un fin. Este es el verdadero problema. Cuando, de hecho, las guerras han sido “interrumpidas” antes de que haya habido un resultado claro sobre el terreno, con una paz de compromiso o con una de las dos partes definitivamente derrotada, el efecto kárstico del retorno del odio y la venganza toma como rehén a toda la comunidad internacional y su forma de ver los acontecimientos”.

El propio título de las memorias de Primo Levi, La tregua (secuela de Si esto es un hombre), expresa de manera incisiva la idea básica de que la guerra, no la guerra, puede conocer nunca un fin, sino sólo “treguas”, más o menos sólidas o precarias. Existen, por supuesto, casos de conflictos que desembocan en una paz de compromiso (por ejemplo, los que se dan entre Francia e Inglaterra, Estados Unidos y México, el Imperio zarista y Japón…), o en una derrota definitiva de uno de los dos bandos (la mítica Guerra de Troya, las Guerras Púnicas, la Segunda Guerra Mundial…), pero siempre es difícil excluir por completo que la violencia posterior nunca tenga ninguna conexión con las anteriores. “La guerra es siempre”, se escucha decir a Primo Levi por un antiguo compañero de prisión, durante su largo y problemático viaje de regreso a casa. Y esa frase quedaría grabada en su memoria y en su conciencia, al igual que su brazo quedaría marcado para siempre por el número marcado por sus carceleros.

En el libro, Santo, General del Cuerpo de Ejército y Oficial de los Bersaglieri con muchos puestos de mando importantes a sus espaldas a nivel nacional y de la OTAN y en actividades operativas en el Líbano, los Balcanes y Afganistán, también sobre la base de su competencia directa en el campo militar, ofrece una reconstrucción precisa de los intrincados y dolorosos acontecimientos que marcan casi un siglo de conflicto ininterrumpido en la atormentada tierra de Israel / Palestina. Y nunca como en este caso, puede decirse, la guerra ha sido “siempre”, y los raros e ilusorios períodos de aparente tranquilidad (pero no ha habido un solo año, probablemente, entre 1929 y hoy, en el que no se haya derramado sangre en algún atentado o atentado militar o terrorista) no han sido más que frágiles y precarias “treguas”.

¿Por qué? El autor trata de afrontar el difícil problema de atribuir los “errores” y las “razones” de este larguísimo y aparentemente interminable rastro de odio, luto y dolor, y lo hace con un equilibrio admirable, demostrando concretamente que se mantiene fiel al propósito declarado de no ceder a la lógica del partidismo y de la “vítora”.

Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Pero los hechos, cuando no están manipulados por una narrativa distorsionada y sesgada, hablan por sí mismos. “¿Están oprimidos los palestinos? – pregunta Santo – Claro que sí. Pero por ello deberían dar las gracias a sus élites, ya sean extremistas o moderadas. Y de nuevo, ¿tienen derecho a su propio estatus? Por supuesto que lo hacen, pero no a expensas de la seguridad de los israelíes”.

“Seamos claros”, continúa, “los israelíes no tienen todos los aciertos y tal vez incluso algunos errores. Pero seguramente los palestinos no sólo tienen razón, excepto por la que se les ha atribuido ingeniosamente y de la que sus dirigentes, extremistas o no, se han hecho fuertes a costa de la realidad para mantenerse en el poder. Su destino aún no está escrito, pero, en la actualidad, y después de los acontecimientos de la carnicería al aire libre de la que algunos de ellos fueron vulgares ejecutores el 7 de octubre y otros observadores o comentaristas festivos, veo muy difícil que esa idea de ‘dos estados’ pueda aplicarse pronto”.

Palabras, en mi humilde opinión, absolutamente para ser compartidas, que sin embargo se refieren a una pregunta esencial. Santo ve justamente el fundamento de la fuerza de la dirigencia palestina violenta, corrupta y cínica (no sólo la de los sectores terroristas, sino también la de los llamados “moderados”, estrechamente aliados a los primeros, y en todo caso nunca claramente opuestos, excepto por razones de mera rivalidad) en la “razón” que “se les ha atribuido artificiosamente”. ¿Por quién? Pero es obvio: por casi todo el mundo, siempre, en todas partes y en cualquier caso.

Los palestinos, las “víctimas por excelencia”, las “víctimas al cubo”, no tienen “razón”, como diría el príncipe De Curtis, “a pesar de todo”, “por naturaleza”. Están los que nacen rubios u oscuros, y los que tienen razón o no. Lo que hagan o dejen de hacer, según esta visión ciega y distorsionada, es completamente irrelevante. Exactamente de la misma manera que Israel se equivoca cuando se equivoca, pero se equivoca (de hecho, incluso más) cuando tiene razón. Tiene el gravísimo error de tener razón, creando un oxímoron inaceptable.

La pregunta es la siguiente, y la respuesta parece tristemente simple.

¿Depende también la “guerra eterna” en esa tierra “atormentada” de esta elección automática, irracional y mórbida de los palestinos como “pueblo de la razón”, y de esta degradación de los israelíes a “pueblo del mal”? Respuesta: Absolutamente. Y muchos son perfectamente conscientes de ello, quieren que el tormento dure para siempre.

Francesco Lucrezi