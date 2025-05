Trump quiere el “desmantelamiento total” de las armas nucleares iraníes, abierto al programa de energía nuclear civil

En una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su objetivo era un “desmantelamiento total” del programa de armas nucleares de Irán, y agregó, sin embargo, que estaba abierto a permitir la energía nuclear civil.

“Creo que estaría abierto a escucharlo, ¿sabes?” Trump le dijo a la entrevistadora Kristen Welker sobre la posibilidad de que Irán desarrolle un programa de energía nuclear civil.

“Energía civil, se llama. Pero ya sabes, la energía civil a menudo conduce a guerras militares. Y no queremos que tengan un arma nuclear. Es un trato muy simple”, dijo.

Los comentarios de Trump en la entrevista no fueron la primera vez que su gobierno indicó que podría estar abierto a la noción de un programa de energía nuclear iraní.

A finales de abril, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Irán podría mantener su programa nuclear civil siempre y cuando no estuviera enriqueciendo uranio para una bomba nuclear.

A medida que continúan las conversaciones nucleares entre las dos naciones, Estados Unidos se muestra reacio a buscar una solución militar, aunque la Administración Trump está decidida a evitar que Irán desarrolle una bomba nuclear, dijo Rubio.

“No queremos una guerra”, dijo Rubio a la periodista estadounidense Bari Weiss en su podcast Honestly.

“Este no es un presidente que hizo campaña para iniciar guerras”, explicó. “Y como dijo muy claramente, Irán no va a tener un arma nuclear, y se reserva todo el derecho de evitar que eso suceda, pero preferiría que no sucediera. Preferiría que no hubiera necesidad de recurrir a la fuerza militar por nuestra parte ni por parte de nadie más. Preferiría que fuera algo que pudiéramos negociar”.

“Los iraníes han mostrado su voluntad de dialogar. Vamos a hablar con ellos”, enfatizó Rubio, y agregó que “si Irán quiere un programa nuclear civil, puede tenerlo al igual que muchos otros países del mundo lo tienen. Es decir, importan material enriquecido”.

Cualquier conflicto militar “desencadenaría un conflicto más amplio” y debería evitarse, si es posible, concluyó.

Por Vered Weiss, Noticias Mundiales de Israel

