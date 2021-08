Funcionarios de Inteligencia advirtieron a Biden que Afganistán colapsaría si Estados Unidos se retiraba, pero él los ignoró

En las semanas previas al saqueo de Kabul, la administración de Biden fue “informada constantemente” de que los talibanes podrían abrumar rápidamente al país y tomar la capital “, según funcionarios de inteligencia anónimos.

Varios funcionarios estadounidenses advirtieron que se estaba gestando una debacle que recuerda a la caída de Saigón en 1975 (cuando los helicópteros tuvieron que evacuar a los diplomáticos de la azotea de la embajada estadounidense cuando el ejército de Vietnam del Norte irrumpió en la capital de Vietnam del Sur).

Joe Biden, sin embargo, siguió adelante con el plan, insistiendo en que ese resultado era “muy poco probable”.

“Los militares les dijeron a los líderes [estadounidenses] que los talibanes no tardarían en llevarse todo”, dijo a ABC News un funcionario anónimo de inteligencia estadounidense . “Nadie escuchó”.

Otras fuentes de inteligencia dijeron que Biden y su equipo de asesores habían tomado una decisión sobre la retirada del ejército estadounidense , que casi se completó el 4 de julio, basándose en una variedad de factores que iban más allá del destino de Kabul.

Un alto funcionario del Congreso que pidió no ser identificado para discutir reuniones informativas delicadas dijo a ABC News que los oficiales de inteligencia habían advertido a los líderes estadounidenses sobre una victoria rápida y total de los militantes fundamentalistas talibanes que habían ocupado el poder en Kabul durante finales de la década de 1990 hasta el final de la década de 1990. después de los ataques del 11 de septiembre.

“La evaluación de la comunidad de inteligencia siempre ha sido precisa; simplemente lo ignoraron ”, dijo el funcionario a ABC News, hablando sobre la administración de Biden.

Hace poco más de un mes, Biden dijo en una conferencia de prensa que era “muy improbable” que el gobierno afgano cayera ante los talibanes después de que Estados Unidos se fuera, y negó enérgicamente que se le hubiera informado al respecto.

“Las tropas afganas tienen 300.000 bien equipados, tan bien equipados como cualquier ejército del mundo, y una fuerza aérea, contra unos 75.000 talibanes”, dijo. “No es inevitable”.

Un reportero señaló que sus propios asesores de inteligencia le advirtieron que el gobierno afgano “probablemente colapsaría”. “Eso no es cierto”, respondió Biden. “Ellos no. No llegaron a esa conclusión “.

Continuó diciendo que el gobierno afgano “claramente” tenía la capacidad de sostener al gobierno, y no había “comparación alguna” entre esta retirada y la retirada de 1975 de Saigón.

“Lo que tenías eran brigadas enteras rompiendo las puertas de nuestra embajada”, explicó. “Los talibanes no son el sur, el ejército de Vietnam del Norte. No son ni remotamente comparables en términos de capacidad. No habrá circunstancias en las que la gente vaya a ser levantada del techo de una embajada de Estados Unidos en Afganistán ”, agregó. “La probabilidad de que haya un talibán invadiendo todo y poseyendo todo el país es muy poco probable”.

Biden autorizó el sábado el movimiento de 6.000 soldados estadounidenses a Kabul para evacuar a los funcionarios estadounidenses que aún se encuentran en la capital.

Los talibanes, que durante mucho tiempo se han llamado a sí mismos el “Emirato Islámico de Afganistán”, anunciaron que habían entrado en Kabul poco después de que el presidente afgano Ashraf Ghani huyera del país el domingo por la tarde, lo que provocó una carrera hacia el aeropuerto de la ciudad y una evacuación intensificada del Embajada de Estados Unidos por una flota de helicópteros militares custodiados por helicópteros de ataque AH-64 Apache que orbitan la alguna vez impenetrable Zona Verde.

Joe Biden on July 8, 2021 — so, just over one month ago.pic.twitter.com/n9DhN6SKut — Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) August 15, 2021

Reuters informó en Twitter el lunes que, según “casi media docena” de funcionarios de la administración, “hay una creciente frustración e incluso enojo con la forma en que Biden ha manejado la evacuación de Kabul”.

Las autoridades dicen que el ejército le había estado diciendo a la Casa Blanca durante semanas que estaba listo para hacer más, en términos de bases y vuelos para evacuar a los afganos, pero no se tomó una decisión hasta que fue demasiado tarde.

Los funcionarios dijeron a Reuters que un discurso de Biden hoy, mucho después de que comenzaran los avances militares de los talibanes, es demasiado tarde. Agregaron que algunas de las defensas dadas por la Casa Blanca, incluida la NSA Sullivan el día de hoy, son desconcertantes.

Una fuente estadounidense en Afganistán se puso en contacto con el reportero de Human Events Jack Posobiec en Twitter el lunes y le dijo que durante meses, los informes diarios de inteligencia indicaban que “esto iba a suceder”.

El personal del ejército afgano, dijo, se estaba rindiendo por cientos, y en ocasiones incluso miles a los talibanes.

“Biden estaba hablando completamente porque lo que dijo contradecía COMPLETAMENTE lo que salía de los informes [de inteligencia militar]”, dijo la fuente.

Fuente: Americans Greatness

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai