Biden pone fecha de salida de Afganistán

El presidente estadounidense Joe Biden puso fecha para la salida completa de las tropas que aún quedan en Afganistán, estableciendo al emblemático 11 de septiembre del 2021 para la retirada de los últimos efectivos en ese país. El número oficial de tropas de Estados Unidos en Afganistán es de 2500, y se estima que habría unos mil efectivos más cumpliendo funciones, en tanto que los otros miembros de la OTAN tienen desplegados unos siete mil efectivos en el terreno.

La decisión del presidente Biden ha generado apoyos y críticas, tanto de demócratas como republicanos por igual. El argumento del primer mandatario es que el costo es altísimo para una situación que ya no tiene el nivel de peligrosidad como en 2001, habiendo otros escenarios de mayor complejidad que deberían ser atendidos. Lo cierto es que la amenaza del jihadismo es significativamente más importante en la franja del Sahel, que atraviesa el continente africano, y más específicamente en Somalía, en donde Al Shahab tiene una posición muy fuerte. Asimismo, Afganistán y el peligro talibán han pasado a ser cuestiones de menor importancia en el tablero mundial, en comparación con la escalada de tensión con la República Popular China y Rusia, o frente a amenazas constantes como Irán y Corea del Norte.

El momento del anuncio, no obstante, deja en una posición precaria al presidente afgano Ashraf Ghani, en momentos en que se iba a dar inicio a nuevas conversaciones con los talibán en Kabul. Los talibán exigen un sistema teocrático similar al iraní, con un consejo de ulemas ubicado por encima del régimen político, y ahora plantean sentarse a discutir una vez que las tropas estadounidenses ya estén completamente fuera del país. La postura del gobierno estadounidense no es la de dejar de involucrarse en el proceso político afgano, sino la de monitorear a la distancia tras veinte años de presencia. Las grandes interrogantes son: ¿otros llenarán ese vacío? ¿Los otros miembros de la OTAN también plantearán un calendario de salida? ¿Qué poder de negociación tendrá el presidente afgano, ya sin la presencia de las tropas de Estados Unidos, frente a los talibán? En un país conocido como la “tumba de los imperios”, lo habitual desde los años setenta es el conflicto armado, la inestabilidad y la gran fragilidad del gobierno central.