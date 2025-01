Yoav Galant: “La falta de preparación para reemplazar a Hamas pone en peligro el logro de los objetivos de la guerra”

El ex Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo: “Quienquiera que haya atacado la idea de crear una alternativa al gobierno de Hamas es directamente responsable de las imágenes intolerables que estamos viendo ahora en Gaza. Deberíamos haber evitado las imágenes del control de Hamás. Recuperamos a Hamas porque no preparamos una alternativa: la falta de preparación para reemplazar a Hamas pone en peligro el logro de los objetivos de la guerra”.

El ex ministro de Defensa Yoav Gallant dio una sesión informativa sobre seguridad en la conferencia anual de los becarios del Instituto de Política Antiterrorista (ICT) en la Universidad Reichman.

El ex Ministro Gallant pasó revista a las acciones llevadas a cabo en las distintas zonas de combate y se refirió a las muestras de control de Hamás después de la retirada de las fuerzas de Tzáhal de la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de secuestros.

Del ex Ministro Gallant:

“El hecho de que ares la tierra cien veces y no plantes un retoño no permite que crezca nada. Del mismo modo, el hecho de que estén luchando, matando terroristas y destruyendo la infraestructura de Hamas no conduce a un gobierno alternativo”.

“Las imágenes que han llegado en las últimas semanas desde Gaza, en las que vemos a Hamas con el control, son imágenes que podrían haberse evitado. Este es el resultado de la negativa del gobierno a aceptar el plan que propuse y presenté al Gabinete y al público hace más de un año”.

“Es posible que recuperemos a Hamas como resultado de no prepararnos. La alternativa de la que hablé, que incluía todo un proceso: una junta de gobierno de los países, la acción de fuerzas extranjeras, empresas civiles y fuerzas palestinas distintas de Hamas, esto es de hecho lo que el Estado de Israel aprobó en el cruce de Rafah como parte del acuerdo de secuestro”. “Durante la guerra, me reuní con líderes, incluso del mundo árabe, y hubo un acuerdo de principio sobre el tema, pero no sucedió debido a consideraciones políticas. Quienquiera que haya atacado la idea de crear una alternativa al gobierno de Hamas es directamente responsable de las imágenes intolerables que estamos viendo ahora”. “La falta de preparación para reemplazar a Hamas pone en peligro el logro de los objetivos de la guerra, y la razón es clara y simple. El objetivo es reemplazar al régimen de Hamas, y no se puede hacer eso si no se presenta la alternativa”.

