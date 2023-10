Conflictos Bélicos y Algoritmos de Redes Sociales: La Lucha por la Veracidad en la Era Digital

¿Por qué se viralizan las noticias falsas en plena tensión bélica? Vivi Perez, CEO de Pirsomet, aborda cómo los algoritmos favorecen contenidos escandalosos sobre fuentes no oficiales y nos brinda estrategias para navegar de manera informada y no ser víctimas de fakenews ni difundirlas.

Vivi Perez, CEO de Pirsomet, agencia de marketing digital, arroja luz sobre el papel de los algoritmos de redes sociales durante los conflictos bélicos. Según la experta, los algoritmos de estas plataformas favorecen contenidos que generan más interacción, que a menudo son los más escandalosos, en lugar de aquellos provenientes de fuentes oficiales. Este fenómeno contribuye a la difusión de desinformación en un momento en que la veracidad es crítica.

Perez aconseja seguir e interactuar solo con contenidos de medios oficiales para evitar ser parte del problema. Esto incluye dar “me gusta”, comentar, compartir y ver contenidos de fuentes confiables como Radio Jai y la Embajada de Israel. Hacerlo ayuda a asegurar que la información es precisa y verificable obtenga el alcance que merece.

En adición a estas recomendaciones, es importante saber que cada plataforma de redes sociales ofrece herramientas para controlar el tipo de contenido que se visualiza. En Instagram, Twitter y YouTube, se puede modificar la configuración de la cuenta para disminuir o eliminar el contenido sensible. En TikTok, si te encuentras con contenido que no te agrada, puedes hacer clic en el icono de mensajes y luego en el icono del corazón roto para indicar que no quieres ver más ese tipo de material. Facebook ofrece un método similar: puedes seleccionar la publicación que no quieres ver y señalar que no deseas verla más eligiendo la opción de ocultar publicación u ocular esa cuenta completa, incluso tienes la opción de denunciarla si consideras que el contenido es inapropiado.

Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene la capacidad de aportar nuestro granito de arena en la batalla contra la desinformación. Podemos hacerlo al interactuar con contenido de fuentes oficiales y confiables, e ignorar o marcar como indeseables los virales maliciosos.

Escuche la nota y sepa cómo actuar.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai