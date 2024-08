Revelaron los “vínculos secretos” de un funcionario de desarme de la ONU con el programa nuclear de Irán

Un importante investigador de la ONU parece tener antecedentes de conexiones con el ejército de Irán, incluido el grupo terrorista CGRI.

Por Jane Prinsley

Un alto funcionario de la ONU especializado en desarme parece tener un historial secreto de asesoramiento a la milicia terrorista de Irán y vínculos con el programa de armas nucleares sancionado por ese país, según puede revelar el JC.

Abdolrasool Divsallar, ahora una figura prominente en el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), niega enérgicamente tener cualquier conexión con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) o con las actividades nucleares de la dictadura.

Pero un CV obtenido por el JC sugiere que Divsallar asesoró a un general del CGRI y ocupó puestos clave en instituciones involucradas en el programa nuclear que posteriormente fueron sancionadas.

Divsallar también pareció jactarse de su tiempo trabajando para figuras importantes del CGRI –incluso expresó afecto por un comandante del CGRI buscado por Interpol por un ataque terrorista de 1994– en una entrevista de 2015 con un medio de comunicación del régimen descubierta por este periódico.

En la entrevista con Borna News , Divsallar dijo que pasó tiempo asesorando a su “amigo”, el general Gholamreza Jalali del CGRI, un período que él llama “uno de los mejores momentos de mi carrera… Aprendí mucho de la personalidad del comandante y sus cualidades de gestión”.

También elogió a otro ex colega, uno de los comandantes más destacados del CGRI, Mohsen Rezaie, quien es buscado por el asesinato de 85 personas en el atentado de 1994 al edificio judío AMIA en Buenos Aires.

Cuando se le preguntó más sobre esas funciones, Divsallar –que hoy trabaja dentro de la iniciativa de la Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva de Oriente Medio (MEWMDFZ) de las Naciones Unidas, un proyecto de desarme dirigido por UNIDIR– dijo que no podía entrar en detalles “por razones de seguridad”.

El JC también descubrió un libro de 2007 sobre “ciencia militar” escrito por Divsallar y publicado por el Instituto de Investigación y Capacitación de las Industrias de Defensa de Irán (DITRI), un organismo posteriormente sancionado por Canadá que se describe a sí mismo como “un grupo de expertos cuyo objetivo es apoyar a las fuerzas armadas en el campo de las ciencias blandas”.

El ex jefe de DITRI, Mohammad Eslami, fue sancionado en 2008, un año después de la publicación del libro de Divsallar, y sigue en una lista negra de la ONU por su presunto papel en la proliferación nuclear y el desarrollo de armas atómicas.

Divsallar le dijo al entrevistador de Borna que trabajó como asesor de DITRI entre 2006 y 2007, cuando estaba dirigido por Eslami.

Según la entrevista y el CV iraní de Divsallar, que incluye su fotografía, en 2008-2009 fue ascendido a jefe de una división de la Organización de Defensa Pasiva (PDO) del CGRI.

El PDO se fundó para defender el frente interno de los “desafíos ideológicos” y controlar las ciudades iraníes durante períodos de agitación interna. Desde 2010, ha sido afectado por varias sanciones occidentales por sus vínculos con el programa nuclear de Irán, incluido el sitio de enriquecimiento de uranio en Fordow. El PDO está dirigido por el general Jalali y, en su entrevista de 2015, Divsallar dijo: “El momento en que realmente siento que aprendí mucho fue cuando estaba al servicio de Sardar Jalali en el PDO.

“Cuando estás en la cima y estás trabajando, aprendes muchas cosas del comportamiento y el estilo de gestión de la gente que está por encima de ti”, dijo.

Jalali es conocido por instar a una respuesta dura a las protestas pro democracia en Irán. También ha culpado a Israel por el mal tiempo en Irán y ha llamado al primer ministro Benjamin Netanyahu “Hitler”.

Además de elogiar a Rezaie, Divsallar también habló de su afecto personal por el almirante Ali Shamkhani, un miembro de alto rango del CGRI y asesor militar del ayatolá Jamenei, que fue sancionado por Estados Unidos en 2020. Divsallar llamó a ambos hombres “seres queridos” que le dieron “espacio” y “oportunidades”.

También afirmó a Borna News haber impartido 70 conferencias sobre “identificación de amenazas y defensa pasiva” al CGRI, el ejército iraní, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior entre 2005 y 2009.

Según su currículum, Divsallar impartía clases en la Universidad Malek Ashtar, una institución sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2010 por su participación en el programa nuclear iraní. A esto le siguieron sanciones de la UE, Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido contra Malek Ashtar.

En septiembre de 2023, Divsallar asumió un puesto de investigación de alto nivel en el UNIDIR en Ginebra (Suiza) y no ha regresado a Irán.

Ahora tiene acceso a altos funcionarios de la ONU y trabaja dentro de una organización que dice estar “previniendo y limitando el impacto de la proliferación y el uso incontrolados de armas y municiones convencionales” para “un mundo estable y más seguro en el que las personas estén protegidas de las amenazas de la violencia relacionada con las armas”.

El programa MEWMDFZ del UNIDIR, cuyo objetivo es lograr una “zona libre de armas de destrucción masiva” en Oriente Medio, se creó en 2019 y está financiado por la Unión Europea.

El programa, dirigido por el Dr. Chen Zak Kane, mantiene un diálogo con países de toda la región y el equipo incluye expertos de Irán e Israel. El personal es contratado por la ONU mediante un proceso de solicitud externo y no son representantes de los Estados, aunque varios de ellos han trabajado para los gobiernos de sus países de origen.

En agosto pasado, UN Watch, un grupo que monitorea al organismo internacional, reveló que UNIDIR había contratado como pasante al hijo del cerebro de la guerra con drones ruso, Alexander Zakharov. UNIDIR dijo a UN Watch en ese momento que el pasante había sido seleccionado a través de un “proceso de reclutamiento competitivo y transparente… sobre la base de sus calificaciones, habilidades y experiencia para el puesto”.

Desde que trabaja en UNIDIR, Divsallar ha propuesto aliviar las sanciones contra Irán y ha abogado por que Occidente fortalezca los lazos diplomáticos con el régimen, aunque también ha criticado aspectos de la República Islámica.

En octubre, compartió una publicación celebrando a la activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi y pidió a sus seguidores que “recordaran que ella estaba en contra de las sanciones y medidas coercitivas que solo privan aún más a los iraníes de sus necesidades humanas básicas y fortalecen a los extremistas”.

En X/Twitter restó importancia a la participación de Irán en el ataque del 7 de octubre a Israel, refiriéndose a la “autonomía de los grupos de resistencia en las decisiones”.

Pero sugirió que el ataque de Hamas a Israel debería ser “visto como parte de la venganza iraní por los asesinatos y sabotajes israelíes”.

Durante un panel en Italia, Divsallar comparó “los proyectos de construcción de estados religiosos en Israel e Irán”.

Después del asesinato de Ismail Haniyeh de Hamas, compartió la carta de Irán a la ONU, tuiteando que “el asesinato fue una violación de la soberanía y la integridad territorial de Irán y del Artículo 2(4) de la Carta de la ONU” y dijo que “el siguiente paso es un ejercicio del derecho inherente de legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU”.

En el pasado, ha criticado a Israel por “regañar” y jugar “el juego de una nación indefensa”.

Divsallar ha publicado recientemente artículos críticos con el régimen. En mayo de 2024, pareció defenderse contra los “intransigentes” en el gobierno de Irán, tuiteando: “Es aterrador que el mejor escenario parezca ser el gobierno de Raisi 2. Todavía podemos enfrentarnos a un gobierno más extremista y de línea dura. Malos tiempos por delante”.

En 2022, afirmó que la República Islámica “prepara el camino para una represión aún más brutal”.

También ha dado una charla en el centro de estudios británico Chatham House sobre el papel de Irán en la escalada regional y es investigador no residente en el Middle East Institute, un centro de investigación con sede en Washington.

En respuesta a las acusaciones, dijo: “Las organizaciones a las que usted hace referencia no están afiliadas al CGRI, y yo no he tenido ninguna relación con ninguna de sus actividades u organizaciones. Mi experiencia en desarme, que abarca la seguridad del Estado y las evaluaciones militares, contribuye significativamente a mis esfuerzos de defensa contra todas las armas nucleares en Oriente Medio. Nunca he sido asesor de la Organización de Defensa Pasiva ni he trabajado allí. He escrito un libro sobre el tema y soy reconocido como un erudito en la materia. Rechazo firmemente cualquier afirmación de que se ha manipulado mi CV, ya que todas mis principales experiencias pasadas están detalladas con precisión en los sitios web del MEI y UNIDIR”.

Divsallar no negó haber dado una entrevista al medio del régimen, Borna News , pero dijo que el sitio había publicado “información errónea”. El artículo ha sido eliminado de Borna News a petición de Divsallar. “Si bien le di una entrevista a Borna News , como lo he hecho con muchos otros medios de comunicación, el artículo publicado contenía información errónea significativa.

“La integridad de un periodista no siempre es evidente hasta que uno se topa con problemas de manejo incorrecto de contenidos. Lamentablemente, Borna News no abordó los errores que identifiqué a pesar de mi solicitud inmediata de corrección. Ayer volví a solicitar una corrección a Borna News .

“Reconocieron su mal manejo de la entrevista y un problema técnico que llevó a mezclar dos entrevistas separadas”.

En un correo electrónico que Divsallar afirmó que era de Borna News , un representante del sitio web dijo que su entrevista se había mezclado con otra: “Debido a un error técnico, su entrevista se mezcló con la entrevista de otra persona que fue editada hace unos días, y hubo muchos errores que no pudimos compartir”.

Cuando se le preguntó sobre su CV iraní, que fue publicado en otro sitio pro régimen, Divsaller dijo: “No estoy familiarizado con el sitio web que tiene mi biografía… Nunca he estado afiliado a ellos; agregaron información de otros sitios web, incluido el artículo de Borna con información incorrecta”.

Agregó: “Si bien usted es libre de escribir su artículo, le insto a que evite perpetuar esta desinformación”.

Informe de The Jewish Chronicle

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai