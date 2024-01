Imagínense esto: “padres”, encontrar los cuerpos de sus hijos, meterlos en una bolsa para cadáveres, meterlos al auto y conducir a casa…

Esta es la historia de tres amigos: Gal, Nadav y Ofek. Un año después de regresar de su viaje por Sudamérica, fueron al festival de música Nova. A las 7 de la mañana, Nadav envió un mensaje a su padre: “Papá, nos están disparando. Salimos del coche, nos escondemos entre los arbustos. Hay mucha gente escondida aquí, no puedo hablar”.

Ofek le escribió a su madre: “Mamá, no puedo hablar, nos disparan desde todas direcciones, nos escondemos, me robaron el coche”. Inmediatamente después le envío su ubicación y le escribió: “Sabes que te amo, si no sobrevivo a esto”. La madre de Gal y el padre de Nadav no esperaron y acudieron al lugar.

Lograron pasar todos los controles a lo largo del camino y llegaron a la zona del matadero. Estaban imbuidos de un propósito: traerían a los chicos a casa. En el camino, los terroristas les dispararon pero ellos continuaron hacia Nova.

Entre cadáveres de jóvenes y vehículos quemados los buscaron. Pasaron horas, pero llegaron a los arbustos donde se escondieron los chicos. Y luego sucedió… los encontraron. Nadav y Ofek estaban abrazados, como si se protegieran mutuamente, y Gal no estaba muy lejos.

Tomaron 3 bolsas para cadáveres de una ambulancia que pasó, metieron a los tres amigos dentro y los metieron en su auto. Imagínense esto, “padres”, encontrar los cuerpos de sus hijos, meterlos en una bolsa para cadáveres, meterlos en el coche y conducirlos a casa. Gal Nadav y Ofek fueron las primeras víctimas llevadas al entierro el 7 de octubre.

Esta es la historia de una amistad profunda que fue asesinada, tres niños fueron masacrados con una crueldad inimaginable, la historia de Gal, Ofek y Nadav, quienes solo difundieron el bien en sus vidas y ahora lo difunden en el cielo, juntos para siempre.

