“Es extraño verte aquí en esta cosa” Idan Amedi, cantante israelí y actor de Fauda entrevistado una hora antes de resultar gravemente herido

El cantante y actor israelí resultó gravemente herido hoy en un incidente ocurrido en el centro de la Franja de Gaza. Está siendo tratado en el hospital mientras está anestesiado y conectado a un respirador.

Fue llevado al hospital alrededor de las 4 de la tarde y fue sometido a una cirugía urgente, grave y prolongada, informa Canal 12. “Se puede decir con cautela que su vida está fuera de peligro”, afirma un periodista desde el hospital. “Es decir, las personas que llegan en condiciones similares a él, en su mayoría logran sobrevivir a lesiones como estas”.

Amedi, de 35 años, se alistó en la reserva después de la guerra como soldado en una unidad de ingeniería de combate.

Aproximadamente una hora antes de que Idan Amedi resultara herido en la explosión, el reportero de N12 Nitzan Shapira se reunió con él en la Franja de Gaza. Amedi dijo: “Estoy bien, un poco cansado”, dijo. “Es extraño verte aquí en esta cosa, de repente te sientes tan limpio para mí, no sé cómo manejarlo”

El padre de Amedi confirma la lesión al sitio de noticias Walla, pero dice que su vida ya no corre peligro. La estrella de Fauda se encontraba realizando tareas de reserva en el Cuerpo de Ingeniería de Combate cuando resultó herido.

El cantante israelí y actor de “#Fauda” Idan Amedi, resultó gravemente herido hoy mientras luchaba en la operación antiterrorista contra Hamas en Gaza

Fue uno de los primeros israelíes conocidos en alistarse en el ejército desde el 7/10

Idan Amedi nacido el 19 de febrero de 1988 es un cantante, compositor y actor israelí.

Nació en el seno de una familia kurdo-judía y se crió en Jerusalén.

Amedi se especializa en varias artes marciales, como el taekwondo y el boxeo tailandés. Antes de su servicio militar en 2005, ganó el título de subcampeón de Israel en Taekwondo.

Carrera como cantante

Su primer álbum: es de 2010-2012

El comienzo de la carrera de Amedi como cantante y creador fue en la audición para Kochav Nolad (Nace una estrella), en la que Amedi interpretó la canción “Pain of Warriors”, canción que él mismo escribió y compuso por sus experiencias como combatiente durante su servicio militar en el cuerpo de ingeniería de combate de las FDI.

Al final de esa temporada de “Kochav Nolad” en 2010, la canción “Pain of Warriors” emergió como el primer sencillo de Amedi en las estaciones de radio, y alcanzó el primer lugar en los diversos desfiles de coros en Israel, incluido el desfile de Galgalz y el desfile de Reshet Gimel.

El 23 de enero de 2011, salió otro sencillo del primer álbum, Tashlich (Throw).

En mayo de 2011, Amedi lanzó la canción Run to the Light.

El 5 de septiembre salió a la venta su primer álbum completo, Idan Amedi. Poco antes de eso, lanzó otro sencillo, “Elaiich (To you)”.

Amedi escribió y compuso todas las canciones del álbum, la canción “The Last Letter”, escrita y compuesta según las cartas de Moshe Ohayon R.I.P. como parte del proyecto “Soon we will become a song”. La mayoría de las canciones las coeditó Amedi con Itamar Meiri y Eitan Raz.

Además, Amedi escribió una canción basada en el libro del rabino Yisrael Meir Lau “No envíes tu mano al niño”, llamada “Continúa caminando”, como parte del proyecto “La voz aún permanece” en colaboración con Reshet Gimel y Holocaust Memorial Information.

El álbum también incluye “Pain of Warriors”, que ganó el título de “Canción del año” en los desfiles anuales de coros de 2011.

En el mismo año, Amedi también ganó el título de Novato del Año en la red Reshet Gimel. El álbum fue lanzado por ‘Aroma Music’.

En mayo de 2012, el álbum debut de Idan Amedi alcanzó el estatus de álbum de oro después de ventas de más de 20.000 copias.

El segundo álbum – “Bazman Hahachron (Recientemente)”: 2013-2014

En febrero de 2013, el segundo álbum de Amedi, Bazman Hahachron (Recientemente) fue lanzado. Los dos sencillos que precedieron al álbum, “Nigmar (Finished)” y “Beautiful Things to See” fueron un éxito y alcanzaron la cima de los diversos cánticos. Junto al álbum vino otro sencillo, “MIshum Ma (For some reason)”.

En este álbum, Amdi continuó colaborando con los productores de su primer álbum, Itamar Meiri y Eitan Raz.

En agosto de 2013, el segundo álbum de Amedi, Bazman Hahachron (Recientemente) alcanzó el estatus de álbum de oro.

La canción “Finished” ganó el título de “Canción del Año” en la red anual de coros de tres años, y así Amdi completó dos ganadores del título. Amdi incluso ganó el título de “Cantante del Año” en este mes de marzo.

“Nigmar (Finished)” es una canción que Amedi escribió durante su servicio militar, contando el mosaico de la sociedad israelí sobre la Operación “Oferet Yetzuka”, en la que Amedi participó como comandante de combate en el cuerpo de ingeniería de combate.

Años después del lanzamiento de este álbum, Bazman Hahachron (Recientemente) y “Nigmar (Terminado)”.

El tercer álbum – “Ratzinu Lihiyot (We Wanted to Be)”: 2014-2015

En octubre de 2014, el single debut de Amedi (“Old Voice of Memory”) salió de su tercer álbum, Ratzinu Lihiyot (We Wanna Be)”. La canción trata sobre sus recuerdos del barrio de Nahlaot donde vivían sus abuelos. Fue el primer lugar en el hit parade de Galgalz durante un mes.

En enero de 2015, lanzó Menasim (Intentando), que combina hebreo y árabe. Tres años más tarde, una nueva versión de la canción se convirtió en el tema principal de la segunda temporada del programa de televisión Fauda, en el que Amedi interpreta a Sagi.

En este álbum, interpreta un dueto de “Yah Ribon Olam” con su hermano Elad.

El 17 de mayo de ese año salió a la venta el álbum Ratzinu Lihiyot (Queríamos estar), producido por Tom Cohen.

El cuarto álbum – “Chelek Mehazman (Part of the time)”: 2016-2019

El 14 de marzo de 2016, Amedi lanzó el primer sencillo de su cuarto álbum, llamado Chelek Mehazman (Part of the time) como nombre del álbum, que originalmente escribió para la cantante Rita. La canción alcanzó el séptimo lugar en el hit parade de Galgalatz.

En enero de 2017 lanzó dos sencillos más (“Ad Sheyaale Hayom Haba (hasta el día siguiente)” y “Achshav Kulam Rokdim (Ahora todo el mundo está bailando)”.

En marzo de 2017, dos meses después del lanzamiento de Chelek Mehazman (Part of the time), el álbum ganó el estatus de álbum de oro tras la venta de 20.000 copias. En enero de 2018, el álbum alcanzó el estatus de álbum de platino con más de 40.000 copias.

En 2018, ganó el primer lugar en el desfile de hits de soldados que marcó el 70 aniversario de Israel. En el verano de ese año, actuó en el anfiteatro de Cesarea.

El quinto álbum – 2020

En enero de 2019, Amedi lanzó “Ma At Margisha (What Do You Feel)”, el primer sencillo de su quinto álbum que se lanzará a finales de 2020.

En junio de 2019 lanzó “Ani Rotze (I Want)”, y en febrero de 2020, “Mipo Lesham (From Here To There)”. En mayo de 2020 salió el sencillo “Remember Almost Everything”. Él mismo escribió y dirigió el clip.

Carrera como actor

En 2017, Amedi se unió al elenco del drama televisivo Fauda y comenzó a interpretar el personaje de Sagi Tzur, un nuevo hombre encubierto que se unió al equipo.

Sagi es un nuevo luchador en el equipo encubierto, pero tiene menos experiencia. Llega tras ser transferido de otra unidad militar.

En la temporada 3, su personaje casi es despedido del equipo después de estrangular a una mujer, lo que podría haberle causado la muerte durante una operación en el campo. Además, tiene un romance con Nurit mientras ella está comprometida con otra persona.

Amedi también participó en la cuarta temporada de Fauda cuando se estrene.

En mayo de 2018, Amedi se casó con su pareja Miriam Beninov, activista social de personas con discapacidad, después de más de una década de pareja. [En diciembre de 2019 nació su primera hija y en mayo de 2023 nació su segundo hijo.

